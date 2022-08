Artemis I, el poder está en la Luna

"Hay una nueva carrera espacial, esta vez con China", dijo el administrador de la NASA Bill Nelson al periódico alemán Bild en julio. "Debemos estar muy preocupados porque China está aterrizando en la Luna y diciendo: 'Ahora es nuestra y ustedes se quedan fuera'".

Tanto USA como China lideran un duelo para construir bases en el polo sur de la Luna —que es rico en hielo— en la década de 2030. China anunció el año pasado sus planes de construir una "Estación Internacional de Investigación Lunar" con Rusia, mientras que más de 20 países se han adherido al programa Artemis, dirigido por Estados Unidos, para explorar la Luna.

"No son solo nuestras máquinas o nuestra gente lo que enviamos al espacio. Son nuestros valores. Es lo que somos. Son cosas como el estado de derecho, la democracia, los derechos humanos y la economía de libre mercado", declaró a CNN Scott Pace, director del Instituto de Política Espacial de la Universidad George Washington. "Veo a Artemis y nuestra expansión humana en el espacio como una proyección de nuestros valores estadounidenses. Se trata de dar forma diplomática a este nuevo dominio del que dependemos".

China insiste en que sus esfuerzos lunares tienen fines puramente científicos y pacíficos, y Beijing discrepó cuando Nelson acusó a su agencia espacial civil de ser un "programa espacial militar".

"No es la primera vez que el jefe de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos ignora los hechos y habla de forma irresponsable sobre China", dijo en julio Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. "La parte estadounidense ha construido constantemente una campaña de desprestigio contra los esfuerzos normales y razonables de China en el espacio exterior, y China se opone firmemente a esos comentarios irresponsables".

Artemis I: NASA’s Plans to Travel Beyond the Moon