Offside de Nikolai, el hijo del vocero de Vladimir Putin

Cuando se le pidió que aclarara de qué “nivel” estaba hablando, dijo que necesitaba “entender qué está pasando y qué derechos tengo”, así como “consultar antes de ir”.

Insistencia

Cuando el presentador, para que quedara en evidencia, volvió a preguntarle si el hijo de Peskov estaba listo para presentarse en la Oficina, Nikolai respondió: “Mañana a las 10:00 para que me registres, créeme, ni tú ni yo lo necesitamos. Primero debo entender cómo hacerlo todo correctamente... Si tengo que defender la Patria, no tengo ningún problema en hacerlo. Necesito entender la conveniencia (nota de la web Meduza: "Sí, él lo dijo, 'la conveniencia'") de mi aparición allí. Te estoy hablando de ciertos matices políticos".

Al mismo tiempo, el interlocutor del presentador se negó a precisar de qué “matices políticos” hablaba. “Si tienes que defender la Patria, no te preocupes, estaré contigo. Pero el hecho de que lo haré o no mañana es la segunda [pregunta]”, agregó el hijo de Peskov. Pidió que se le enviara un mensaje con información sobre con quién estaba hablando y dónde se le pidió que apareciera, y señaló que la persona que llama sería "contactada".

Dmitrii Peskov y su jefe, Vladímir Putin. Dmitry Nizovtsev y Vladimir Putin.

Al final de la conversación, Nizovtsev preguntó a Nikolai si podía registrar en su formulario que había accedido a ser voluntario para el frente de combate. Respuesta: “No, no necesito poner tal tilde. Mire, estoy listo para ir pero no por su pedido, pero según me digan, así lo haré”.

Cuando el presentador aclaró que se trataba de una “orden de Vladimir Vladimirovich” (Putin), el hijo de Peskov dijo: “Si Vladimir Vladimirovich me dice que tengo que ir allí, iré allí”.

Ante la aclaración del falso 'comisario militar' de que el Presidente no puede preguntar a cada convocado en forma personal, Nikolai respondió: “Yo no soy un soldado… Esta es una conversación inútil”.

Dmitry Peskov confirmó que los militantes de Navalny hablaron con Nikolai.

En un comentario a Podyem, un portavoz de Peskov, portavoz del Kremlin, negó que Nikolai se hubiera negado a presentarse en la Oficina de Registro y Alistamiento Militar, y que la semántica fue modificada en el diálogo entre Nikolai Choles y los periodistas (o sea que ellos habían editado las respuestas de Nikolai).

“Primero pídales que expongan toda la conversación. No tengo dudas sobre su única elección correcta. Y él también”, dijo Dmitry Peskov.

Sin embargo, dado que todo lo que sucedió era un Vivo por YouTube, todos pudieron comprobar que no había edición.

El estudiante

Nizovtsev también llamó a Aleksey, hijo del 1er. ministro ruso, Mikhail Mishustin. Otra vez haciéndose pasar por un comisario militar, preguntó si estaba listo para ir a la junta de reclutamiento para inscribirse como voluntario para la guerra.

“¿Puedes registrarte y estar con nosotros en reserva para que puedas movilizarte en el futuro?”, preguntó el anfitrión.

El hijo de Mishustin dijo que estaba estudiando para un programa de maestría en la Escuela Superior de Economía, y antes de eso se había graduado en el departamento militar en la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú.

Según Aleksey, "las ganas de luchar" (...) "todavía no me han surgido" y "todavía no es necesario", apuntarlo como voluntario.

