Shakira rompe el silencio y dispara contra Gerard Piqué

He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta

“Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como ex parejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos”, siguió explicando Shakira, a lo que agregó de manera contundente:

Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor

image.png Las fotos de la colombiana retomando su vida normal en Barcelona tras la ruptura.

La cantante explicó asimismo cómo le impactó esto en su moral y en su trabajo, en donde a la larga salieron frutos musicales: “En aquellos días, cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida. Es como una inyección de vitaminas. Hubo otras veces que el trabajo me asustaba… solo quería estar allí con mis hijos. Quiero decir, solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos. Pero tenía que levantarme, grabar un video y cumplir con mis obligaciones”.

“Pero ahora ¡estoy tan agradecida por mi trabajo! Nos permite recomponernos, y darnos cuenta de quiénes somos y por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito y nuestra misión. Creo que puedes encontrar ese poder reconstructivo en cualquier tipo de trabajo”, concluyó la mujer de manera positiva.

Quien no habló al respecto es el jugador del Barcelona, pero se esperará a por su palabra para ver qué piensa acerca de este acto de infidelidad cometido desde su parte.

Más contenido de Urgente24

NASA: Increíble foto de rastros de estrellas

¿Has probado el beso de Singapur en el sexo? Así se hace

Apple y FIFA 23 se unen: Ted Lasso estará en el videojuego

Cierre del dólar: Blue estable mientras el MEP se acerca a los $300

Insúa acusó a Tinelli de "meterse" con sus hijos