Insúa acusó a Tinelli de "meterse" con sus hijos

RUBENDARIOINSUACONTRATINELLIFOTO2.jpg Rubén Darío “Pocho” Insúa hizo estallar una nueva interna en San Lorenzo contra Marcelo Tinelli a quien acusó de “meterse” con sus hijos.

Durante su exposición, Insúa no nombró en ningún momento a Tinelli y siempre lo trató como “ésta persona” o como el “expresidente” que estuvo “de licencia en forma permanente”.

“Con ésa persona no quiere tener ninguna relación. No tengo una buena opinión de él como individuo. Creo que es de cobarde cuando dirimís un problema personal y le haces daño a un hijo”, expresó “El Pocho” Insúa.

El entrenador dejó en claro que su pelea con Marcelo Tinelli fue porque cuando estaba en la dirigencia dejó libre a Robertino y Rodrigo, los hijos futbolistas de Insúa, por una rencilla personal.

“No tuvo el coraje para resolverlo conmigo. Cuando hay un conflicto hay que resolverlo entre adultos”, remarcó.

El DT también expresó su malestar por la manera en la que se difundió ese video, ya que se trató de una filmación desde un celular y sin su consentimiento.

“Cuando quiero dar mis opiniones me encargo de hacerlas públicas y elijo el lugar y el momento. Yo nunca opiné de su función en la Liga (Profesional) ni en la mesa del hambre”, apuntó.

Finalmente, sentenció firme en su postura y antes de retirarse intempestivamente: “Por supuesto que tengo una opinión formada pero es una opinión privada”.

INSÚA VS. TINELLI LO TRATÓ DE COBARDE Y LO INVITÓ A RESOLVER EL PROBLEMA "CUANDO Y DONDE QUIERA"

Marcelo Tinelli, expresidente de San Lorenzo de Almagro, no soportó los insultos del actual técnico Rubén Darío “Pocho” Insúa tras la derrota del Ciclón ante River 0-1 este último domingo 18/09 en el Nuevo Gasómetro por el partido que correspondió a la 20ma fecha del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2022.

De ahí, Tinelli presentó este último martes 20/09 un pedido de mediación judicial con el “Pocho” Insúa en el que pretende que se retracte de “agraviantes expresiones” tras la caída ante el Millonario.

Cabe destacar que la mediación es la instancia previa y obligatoria a una demanda judicial por “daños y perjuicios” que Marcelo Tinelli iniciaría contra Insúa en caso de que la primera instancia entre ambos no sea satisfactoria. El entrenador fue notificado en la mañana de este último martes 20/09, según una nota publicada por el portal Doble Amarilla.

El fuerte cruce de insultos entre el entrenador y algunos plateístas apenas finalizado el duelo con derrota ante el “Millonario” y sobre todo la frase: “¿Por qué no putean a Tinelli que se robó todo?” no cayeron para nada bien en el ex dirigente del “Ciclón”.

Por otro lado, la intención de Insúa es no mezclar el conflicto con el club. El técnico va a hablar en estos días para despegar a la institución y para rectificar sus dichos dado que utilizó la palabra “robo”, según publicó este último martes 20/09 el sitio Doble Amarilla.

Además, el técnico buscará aclarar que su problema con Tinelli es de índole personal y que considera que el conductor abandonó al club.

De hecho, la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos que comanda la Dra. Celsa Ramírez inició una causa de oficio contra el entrenador por “incitar al desorden” luego de que se viralizaran sus insultos hacia los plateístas.

Marcelo Tinelli oficializó en la tarde del lunes 30/05 su renuncia a la presidencia de San Lorenzo de Almagro tras haberla anunciado con un mes de anticipación través de sus cuentas de las redes sociales.

Tinelli dejó su cargo al frente de la entidad de Boedo tras estar alejado del club un año luego de pedirse licencia. Sin embargo, su salida nunca se había oficializado, hasta ese mismo lunes 30/05.

La salida del conductor de TV sirvió para darle más aire a la comisión directiva de San Lorenzo, por lo que implicaba que el propio presidente del club “esté y no esté” al mismo tiempo que ejercía sus funciones.

La mala relación entre el conductor televisivo y el DT data de por lo menos 15 años atrás. Cuando en el medio de un partido amistoso, los productores de Videomatch, que por entonces comandaba Tinelli le pidieron al entrenador que sea parte de una broma contra el conductor. Años más tarde, cuando el propio Tinelli era vicepresidente de San Lorenzo, el hijo de Rubén Darío Insúa fue desafectado de las divisiones inferiores del club.

Escándalo en San Lorenzo: Insúa denunciado

