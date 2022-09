La jornada de hoy, miércoles 21 de septiembre, estuvo marcada por el repunte del dólar MEP y las fuertes compras del BCRA. La performance de la entidad también es destacable, la entidad monetaria logró sumar US$ 243 millones gracias a los US$ 351,576 millones ingresados por el dólar soja. En lo que va de septiembre, la autoridad monetaria acumula compras por más de US$ 2.781 millones.