¿Will Smith arrepentido? Todo indica que nunca lo estará

El video, subido desde el canal del actor de Men in Black, se titula ha sido un minuto (it's been a minute...) y comienza con una placa de preguntas y respuestas como si fuera una entrevista preparada. Desde la mirada de Variety, No hay rastro de espontaneidad en las palabras de Smith, que parece estar más preocupado por la iluminación cuidada o la edición del contenido que por el hecho de disculparse abiertamente. Para la opinión pública, los videos en plan fe de erratas demasiado pulidos sólo parecen ser un contenido prefabricado de las relaciones públicas, más que una estrategia genuina para enmendar un error.