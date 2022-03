El porqué del cachetazo de Will Smith a Chris Rock

Pero eso no fue todo, sino que continuando su discurso, Rock agregó: “Su marido, Will, no fue nominado por La Verdad Oculta. Lo entiendo. Te volvés loco. No es justo que Will estuviese tan bien y no consiguiese una nominación. ¡Tampoco es justo que Will cobrara 20 millones de dólares por participar en Wild Wild West!”.