La noche en que Apple TV le ganó a Netflix: CODA

Apple adquirió los derechos de 'CODA' por US$ 25 millones tras una guerra de ofertas luego de su estreno en Sundance en 2021. La película, producida por Vendôme Pictures y Pathé, se estrenó en Apple TV Plus en agosto.

Netflix

Netflix recibió el premio Mejor Director, para Jane Campion, por 'The Power of the Dog'.

El western de Jane Campion llegó a la noche con 12 nominaciones, más que cualquier otra película. Y si bien obtuvo una victoria histórica para Campion en la categoría de dirección, no obtuvo lo que buscaba, Mejor Película.

Pareció que Ari Wegner se llevaría su premio a Mejor Fotografía por 'The Power of the Dog' pero no lo consiguió aunque tiene el mérito de 2da. mujer nominada en la historia en esa categoría tan dominada por los varones.

El premio a 'CODA' fue un éxito notable para Apple, dado que lanzó Apple TV+ en 2019 y apenas 3 años después ya está ganando premios Oscar.

Una frustración para Netflix, que ha animado todas las nominaciones al Oscar en los últimos años, pero aún no ha ganado el premio a la Mejor Película, a pesar de 'El Poder del Perro' y 'Don't Look Up', nominados en la categoría y gastando millones en la búsqueda del premio.

Amazon Studios también quedó fuera de los Oscar de este año, al no ganar en las categorías de actuación por 'Being the Ricardos' y en la categoría de maquillaje y peinado por 'Coming 2 America'.

Disney+ compitió con 2: una que no ganó ('Luca', la única película animada de Disney con un lanzamiento solo para streaming), pero otra logró el premio a la Mejor Película Animada, 'Encanto'.

Netflix, que ha gastado millones de dólares en una gran campaña para sus aspirantes a premios, obtuvo solo 1 Oscar, pese a sus 27 nominaciones, incluidas 12 por 'Power of the Dog' y 4 por 'Don't Look Up', de Adam McKay.

Apple ganó 3 trofeos sobre 6 nominaciones: 3 para 'CODA' y 3 para 'La tragedia de Macbeth', de Joel Coen.

La alegría

'CODA' ya tenía el premio en el Festival de Cine de Sundance, pero ahora es la 1ra. que salta de Sundance al premio en los Oscar, y es la 1ra. en ganar el premio a Mejor Película sin haber estado nominada en las categorías de Mejor Dirección ni Mejor Montaje.

'CODA' también ganó el premio principal de cine en los Producers Guild Awards; ganó Mejor Guión Adaptado en los premios BAFTA y en los premios Writers Guild of America; y mejor conjunto en los SAG Awards. En el Sundance 2021 ganó un récord de 4 premios: el premio especial del jurado por Reparto, el de Dirección, el del Público y el premio del Gran Jurado.

Apple invirtió más de US$ 10 millones en la campaña de publicidad, propaganda y comunicación de 'CODA' para ganar sus premios Oscar, luego de haber aplicado US$ 25 millones a comprarla. El presupuesto de producción original de la película independiente no llegó a US$ 10 millones.

En la película, Ruby Rossi (Emilia Jones) es hija de adultos sordos, o 'CODA', el único miembro oyente de su familia. Después de descubrir la pasión y el talento para el canto, Ruby se debate entre sus obligaciones con el negocio familiar de pesca y la búsqueda de sus sueños musicales. Kotsur y Matlin interpretan a sus padres, y Daniel Durant coprotagoniza como su hermano, Leo.

CODA2.jpeg CODA, 2022.

“Es un gran momento para la comunidad sorda. Es un gran momento para la comunidad de personas con discapacidad”, dijo Heder en una entrevista tras bambalinas a 'Thank You Cam', de ABC, mientras un intérprete de ASL traducía sus comentarios.

Luego agregó:

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, lucía entusiasmado: los elogios de los Oscar pueden aumentar gradualmente el número de suscriptores de Apple TV Plus, además de ganar una influencia adicional para competir por acuerdos con socios de talento y producción.

Cook dijo que la compañía está priorizando el prestigio sobre las ganancias de sus transmisiones originales. “No tomamos decisiones puramente financieras sobre el contenido [en Apple TV Plus]”, dijo el jefe de Apple el 27/01. “Tratamos de encontrar un gran contenido que tenga una razón de ser”.

En los Oscar 2021, Apple había obtenido sus primeras nominaciones: 'Wolfwalkers, por Mejor Película Animada y el drama de la 2da. Guerra Mundial de Tom Hanks, 'Greyhound', por sonido, pero se quedó con las manos vacías.

Ese mismo año Netflix se llevó 7 premios Oscar, más que cualquier otro estudio, incluyendo 2 para 'Mank, de David Fincher; y 'Ma Rainey's Black Bottom', adaptado de la obra de August Wilson. Antes, en 2020, 'El irlandés', de Martin Scorsese, recibió 10 nominaciones y ninguna estatuilla; y antes, 'Roma, de Alfonso Cuarón, ganó 3 Premios de la Academia, por dirección, cinematografía y película en lengua extranjera. Pero nunca el de Mejor Película.

