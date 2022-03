Asintomática Maria Tifoidea, escándalo y muerte en un nombre

La demonización existe, es cruel pero es verdadera, no una ficción. La prevención es una necesidad que no debe ignorarse. La autoprevención es un ejercicio de responsabilidad que muchos no asumen. Así llegamos a Mary Mallon, apodada María Tifoidea (23/09/1869 a 11/11/1938). Pero ¿por qué es una efeméride el 27/03? Aquí va la historia: