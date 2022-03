Mucho gimnasio pero dormir bien también reduce el peso

La clave se encuentra en beneficiar el estado de vigilia.

Dormir menos de las 7 horas recomendadas puede ser un gran problemas para los conductores. La falta de sueño puede contribuir a que se produzcan accidentes de tránsito, al igual que manejar borracho. Esto es lo que no hay que hacer!!!

Alimentos

Las frutas que contienen vitamina C, como por ejemplo kiwi, naranja, pomelo, lo que hacen es favorecer el estado de vigilia durante el día, se sugiere consumirlos durante la mañana para conservar un estado constante durante todo el día.

Lo mismo ocurre con los hidratos de carbono de absorción lenta, sobre todo los cereales integrales.

La estructura de ciertos alimentos afecta al sistema nervioso favoreciendo o alterando el estado de sueño. El calcio y magnesio son minerales que desempeñan un papel importante en las conexiones nerviosas y, por tanto, un mayor aporte en la dieta favorece el sueño y el descanso durante la noche.

Por el contrario, deberán evitarse alimentos excitantes si desea mantener el sueño durante la noche, como ser el té, café, el alcohol y bebidas energizantes.

Los trastornos del sueño son cambios en el modo de dormir. Estos pueden afectar el estado de salud general, la seguridad y la calidad de vida de las personas.

Stela Estelles, médica neuróloga y Jefa del Servicio de Neurofisiología de INEBA:

En la actualidad se calcula que el 40% de la población mundial duerme mal. Esto no quiere decir que todos tengan un trastorno severo del sueño, pero sí tienen alguno de sus ingredientes. A modo de ejemplo, un trastorno puede ser no poder dormir de entrada o bien despertarse en la mitad del sueño y no poder volver a dormir.

Especialistas mencionan:

A medida que pasan los años el sueño cambia, va disminuyendo, se hace superficial. En los niños el insomnio está dado en gran parte por el uso de la tecnología y hay otros que en su ADN ya tienen ciertas características de fragilidad del sueño.

El kiwi tiene un poder laxante y es muy recomendado a las personas que sufren de problemas intestinales y estreñimiento. ¿Cómo para que sirve el kiwi? Aquí un caso concreto.

Recomendaciones:

Duerma el tiempo necesario. En general los expertos recomiendan un mínimo de 6 horas de descanso al día, pero la cantidad óptima de horas de sueño es 8. Respeta los ciclos de sueño. Cuando dormimos, pasamos por diferentes fases en nuestro descanso. Durante algunas de ellas, despertarnos provocará que estemos descansados y alerta, mientras que hacerlo en otras nos dejará sin fuerzas y con la mente aletargada. Evite ingerir alimentos que le den sueño y comidas pesadas durante el día.

