La condición de Milei a Macri; enojo de la CC; Wado vs. La Nación

13:49 - Chiche Duhalde contra CFK y Máximo

La ex senadora y diputada, Hilda "Chiche" Duhalde criticó a Cristina Kirchner, y la definió como "la líder de un sector cada vez más empequeñecido".

"Cristina tiene capacidad de daño todavía, pero no es para nada comparable con el caso de Cobos, y el Chacho. No los puedo comparar, ella está dispuesta a algo que todavía no tenemos claro, estará buscando la posibilidad de que en el 2023 no perder la provincia", explicó.

También cuestionó el rol de Máximo Kirchner en la marcha por el 24 de marzo: "Máximo no tiene idea, es un chico que evidentemente ha sido puesto por sus padres presidentes. Deberían tener cuidado en cómo incluyen a sus chicos en la política", sentenció.

Para "Chiche", el hijo de la vicepresidenta consolidó poder e influencia gracias a la trayectoria política de sus padres, Néstor y Cristina Kirchner, a quienes criticó por haber reabsorbido a los organismos de Derechos Humanos durante el primer mandato de los Kirchner. "Lo hicieron con mucha inteligencia. No tienen en su historia el haberse preocupado por los derechos humanos. Cuando llegaron a la presidencia, una de sus acciones fue atrapar a este sector, que tenía mucha sensibilidad", aseguró

Finalmente, la ex diputada manifestó preocupación por el Gobierno de Alberto Fernández y dijo que ve a la figura presidencial "con una enorme fragilidad" ante los dos años de gestión que quedan por delante. "Es muy malo para nosotros, los ciudadanos. Evidentemente lo han dejado solo, los propios aliados", argumentó.