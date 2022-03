Reduce tu nivel de azúcar en sangre con un simple truco

Mejora la sensibilidad a la insulina durante una comida alta en carbohidratos de un 19% a un 34% y baja significativamente el azúcar en la sangre y las respuestas a la insulina.

Reduce el azúcar en la sangre en 34% después de comer 50 gramos de pan blanco.

En una diversidad de estudios en seres humanos se encontró que el vinagre puede mejorar la función de la insulina y disminuir significativamente los niveles de azúcar en la sangre después de las comidas.

¿Cómo se usa el vinagre de manzana para la diabetes?

El vinagre de manzana parece ser seguro siempre que no se use en grandes cantidades. Algunas personas les gusta diluirlo en agua y tomarlo como una bebida.

De hecho, tomar vinagre de manzana de esta forma para la diabetes ha sido objeto de estudio.

Un ensayo clínico aleatorio de 2019 encontró "una disminución de 10 puntos en las concentraciones de glucosa en ayunas", dijo a CNN, Carol Johnston, profesora de nutrición y decana asociada de la Facultad de Soluciones de Salud de la Universidad Estatal de Arizona.

Según la especialista, las personas que más se beneficiaron del uso de vinagre de manzana eran resistentes a la insulina, o tenían prediabetes.

"En las personas con prediabetes, era demasiado bueno para ser verdad", dijo. "Cayó un poco (la glucosa) y se mantuvo así. Puede ser que este sea el grupo que podría beneficiarse más".

Para incorporar el vinagre de manzana en tu dieta, también puedes agregarlo a los aderezos para ensalada.

¿Sólo funciona el vinagre de manzana para la diabetes?

La respuesta es no.

Al parecer el efecto antiglucémico puede ser inducido por otros tipos de vinagre: vinagres de vino tinto y blanco, vinagre de granada o vinagre blanco destilado.

Sin embargo, hay que tener un cuenta lo que dice Johnston. Y es que, esta respuesta de otros tipos de vinagres ocurría sólo en presencia de un almidón.

"Básicamente, lo que hace el ácido acético es bloquear la absorción de almidón", dijo Johnston.

Y agregó:

"Si los sujetos de mi estudio comen almidón y agregan vinagre, la glucosa en sangre bajará. Pero si beben agua azucarada y agregan vinagre, no pasa nada. Así que si comes tocino y huevos, no te molestes. Solo ayuda si consumes almidón".

Alimento: Contraindicaciones del vinagre de manzana

La primera recomendación es que, si estás tomando medicamentos que reducen el azúcar en la sangre, verifiques con tu médico antes de tomar vinagre de manzana.

Lisa Drayer, dietista registrada y colaboradora de CNN, dijo:

"Si tomas un medicamento para la diabetes, el vinagre podría amplificar los efectos de tus medicamentos (...) y tu médico podría querer ajustar la dosis".

Asimismo, Healthline dice que semasiado vinagre puede causar efectos secundarios dañinos, como decoloración del esmalte dental.

