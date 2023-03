Wanda Nara factura en GH con Icardi 'infraganti'

Wanda Nara, sobre Icardi y las 3 mujeres: "Las conozco"

Entonces, le consultaron por las imágenes que trascendieron desde un medio de Turquía, en donde encontraron in fraganti al delantero saliendo de un boliche después de una celebración. Lo que se confirmó desde el medio turco es que las tres chicas habían estado con el futbolista en el sector VIP del boliche.

En esta ocasión, Wanda no duda del futbolista y aclaró ante la prensa:

No, eran las mujeres de los técnicos. Las conozco No, eran las mujeres de los técnicos. Las conozco

Wanda Nara habló de todo: "Sebastián Yatra me regaló su collar"

"¿Van a abrir la pareja?", fue otra de las consultas de los periodistas para con Wanda. Pero ella, prefiere seguir manteniendo el vínculo cerrado:

No, yo soy muy tradicional. Ya me conocen No, yo soy muy tradicional. Ya me conocen

Después de tantas idas y vueltas tras el Wandagate, del que ya pasó más de un año y medio, parece que la reconciliación entre Wanda y Mauro es un hecho aunque la futura conductora de MasterChef evita calificar su relación o confirmarla con un rótulo.

El crossover inesperado: Wanda Nara en Masterchef y Gran Hermano

La conductora comenzó las grabaciones de Masterchef semanas atrás, con largas jornadas, desde temprano por la mañana hasta la tarde-noche.

Ahora, como ella se encuentra promocionando el debut del reality de cocina, este jueves por la noche ingresará a Gran Hermano para sorprender a Julieta, Romina, Marcos y Nacho, los últimos participantes que quedan en la casa.

wandajpg.webp

Por otra parte, la conductora llegará acompañada con los jurados históricos del programa de cocina, compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Ninguno de los participante es consciente de lo que sucederá, aunque se especuló entre los participantes la visita sorpresa de un famoso. Camila Lattanzio (la última eliminada) le mencionó esto a Santiago del Moro, cuando intuía que entraría Lali Espósito.

