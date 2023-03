Zaira Nara salvó a un hombre que quiso suicidarse: Qué dijo

Allí fue que la conductora decidió intervenir en el diálogo entre los policías y el hombre, junto con su amiga y dos jóvenes más que estaban en el lugar.

"Él me reconoce y me pregunta ¿Vos sos Zaira Nara? Y yo le digo, sí, ‘yo pasé y te vi y te digo la verdad, no sé, pienso en que seguro tenés familia, seguro alguien te está esperando en tu casa, ¿Cómo viniste hasta acá? Y me dice ‘me tomé un colectivo’. Le digo, ‘te tomaste un colectivo para venir hasta acá'. Y le digo ¿cómo puede ser no se puedas solucionar tu problema? Lo que te dice mi amiga es verdad, ¿Te vas a tirar? Y te vas a lastimar. No, no te vas a morir. Después resolvemos el por qué querés morirte. Pero te digo que no es por acá”.

"Todos me miraron y le dijeron ¿Vos mirás la tele? Sí, yo la veía a ella cuando trabajaba en la tele. Y como que aflojó, no sé, como que de repente conectó y como que de repente miró para abajo y me dice tenés razón, ¿No? Flor de golpazo me voy a pegar, pero no me voy a morir. Le digo, tengo taquicardia de verte ahí. Y como que hablando así, despacito, charlando, fue caminando, agarrado de la reja, hasta, bueno, hasta salir del puente en el que estaba”.

Logrando convencer a ese hombre de que no se suicidara. Según contó Zaira Nara el hombre decía que ya no quería vivir porque tenía muchas deudas que no podía pagar y tampoco tenía trabajo. "No puede alguien sentir se su vida no vale la pena al punto de querer quitársela por una razón económica", expresó la modelo.

image.png Zaira Nara y su gran gesto humano que salvó la vida de otra persona.

En Argentina hay una preocupación por el aumento de casos, cerca de 800 000 personas se suicidan cada año. En 2018 se sancionó una ley de prevención de suicidios, pero el gobierno nunca la puso en vigencia y la problemática es más grave con un Estado ausente.

El 79% de todos los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos.

"Para prevenir el suicidio debemos ir más allá de limitar el acceso a los métodos para cometerlo, de fortalecer las habilidades socioemocionales y de mejorar el acceso a la atención de salud mental", dijo Renato Oliveira e Souza, jefe de Salud Mental, al presentar los resultados del estudio “Factores contextuales asociados con la mortalidad por suicidio a nivel de país en las Américas, 2000-2019”.

Allí se identificó que mientras el homicidio y el consumo de alcohol y otras sustancias se asocian con un aumento de la mortalidad por suicidio entre los hombres, la desigualdad educativa fue el principal factor entre las mujeres. Para ambos sexos, el desempleo se asoció con un aumento de la mortalidad por suicidio.

Aumentar las oportunidades de empleo y mejorar el acceso y la capacidad de los servicios de salud, incluidos los relacionados con el consumo de sustancias, podría reducir las tasas de mortalidad por suicidio. Potenciar las conexiones sociales en las zonas rurales y poco pobladas es también una estrategia de prevención del suicidio recomendada.

