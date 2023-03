Preocupa la salud de Raquel Mancini, en terapia intensiva

El juez aclaró que la prisión no será efectiva hasta que la sentencia quede firme. Es decir, por el momento, Lotocki no irá a la cárcel. Tampoco se hizo lugar a la inhabilitación preventiva, por lo que podrá ejercer la medicina hasta tanto sea confirmada la condena.

“Hay un total hermetismo por parte de la familia, acá me dicen que habría ingresado la semana pasada al Hospital Fernández”, sumó el movilero del ciclo televisivo.

Raquel Mancini y sus problemas de salud

Raquel Mancini, ícono de belleza en la Argentina durante las décadas del 80 y del 90, ha sufrido en su vida graves problemas de salud por diferentes cirugías a las que se sometió. En 1996, estuvo en coma como consecuencia de una liposucción.

tapa-gente-mancini-y-peleri.jpg Raquel Mancini y Carolina Peleritti, tapa de Gente en los '90.

"A mí lo que me marcó fue lo que pasó con la liposucción, la televisión se agarró de eso para decir que me hice mil operaciones y no es así", dijo tiempo después la modelo luego de las críticas que recibió en algunos programas.

"Después de la mala experiencia que tuve cuando me hice la lipo, no volví a operarme. Y si lo tuviese que hacer nuevamente, sería más cuidadosa", había dicho entonces.

En el auge de su carrera, decidió operarse los labios. Pero ese retoque estético se convirtió en una pesadilla que la atormentaría durante muchos años, ya que la boca le quedó deformada luego de que su novio le pegara.

mancini-labios.jpg Raquel Mancini pasó muchos años con los labios hinchados.

“Tuve un coágulo de estupidez. Me quise rellenar los labios, porque vi a una mujer que se había hecho eso y me encantó. Cuando volví de rellenarme y le mostré a mi pareja de ese momento, le agarró un ataque de celos y me pegó. Encima yo tenía brackets. Ahí fue que se deformó todo ”, recordó tiempo después.

Las heridas en sus labios se infectaron y recién se sometió a una intervención en 2013 para solucionarlo. “Fue una etapa durísima. Estuve doce años con la boca así”, se lamentó.

Al margen de los problemas que le ocasionaron las cirugías estéticas, Raquel Mancini también sufrió otras complicaciones físicas. En 2008, cuando preparaba su debut en Patinando por un sueño, se fracturó la tibia y el peroné, y también se rompió los ligamentos de la rodilla. Desde entonces, la movilidad de esa pierna le quedó afectada.

En tanto, en 2016 estuvo dos semanas en terapia intensiva y coma farmacológico peleando por su vida tras contraer Gripe A. “Yo podría haberme quedado en la cama después de la gripe, pero opté por levantarme y seguir adelante. Esta es la segunda vez que Dios me la deja pasar y pienso vivir a pleno, feliz con lo que tengo y lo que soy”, contó.

