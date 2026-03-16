Hay nuevas reglas sobre el colesterol y puede que deba tomar medidas ya mismo

La guía no se centra únicamente en el colesterol, sino en el manejo de las dislipidemias.

Qué dicen las nuevas pautas sobre el control del colesterol

La nueva guía plantea estrategias de intervención más tempranas en la vida para reducir el colesterol y el riesgo cardiovascular.

"Las personas con riesgo de padecer enfermedades cardíacas deberían empezar a intentar reducir su colesterol a partir de los 30 años y continuar haciéndolo hasta la vejez. Además, deberían mantener sus niveles de colesterol por debajo de lo que muchos médicos habían recomendado anteriormente", apunta The New York Times, sobre las nuevas directrices.

Colesterol corazón rawpixel.com.jpg La salud del corazón no debe esperar: Qué recomiendan ahora los expertos sobre el colesterol.

Ahora, la nueva guía señala que, el objetivo de colesterol de las LDL debe ser inferior a 100 mg/dl para las personas con riesgo límite o intermedio e inferior a 70 mg/dl en las personas que tienen riesgo alto.

Mientras, el objetivo debe ser de menos de 55 mg/dl para la prevención de otro evento cardiovascular.

El primer paso para reducir los niveles de colesterol LDL deben ser cambios en el estilo de vida, que incluyen dieta y ejercicio.

“Si bien queremos intentar optimizar los hábitos de vida saludables como primer paso para reducir el colesterol, nos damos cuenta de que si los niveles de lípidos no están dentro del intervalo deseable después de un período de optimización del estilo de vida, deberíamos considerar agregar medicamentos para reducir los lípidos antes de lo que hubiéramos considerado hace 10 años", dijo Roger Blumenthal, MD, FACC, FAHA, presidente del comité de redacción de la guía,

"Un colesterol de las LDL más bajo durante más tiempo, al igual que una presión arterial más baja durante más tiempo, ofrece una protección mucho mayor contra el riesgo futuro de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares”, agregó.

Chequear el colesterol desde la niñez

Asimismo, en la guía se aconseja comenzar a medir los niveles de colesterol LDL durante la infancia.

En específico, se recomienda la prueba de detección del colesterol para todos los niños de entre 9 y 11 años que no se hayan sometido previamente a una prueba de detección para ayudar a evaluar el riesgo y orientar la atención, en colaboración con médicos, padres y cuidadores.

Esto podría ayudar identificar una afección genética que provoca niveles de colesterol extremadamente altos e iniciar el tratamiento lo antes posible.

En general, la Asociación Americana del Corazón, indica que entre los ámbitos de enfoque clave de la nueva guía, "se encuentran los hábitos de vida saludables, tratamiento temprano para reducir la exposición a largo plazo a lípidos que causan placa, nuevos objetivos de colesterol, uso selectivo de puntuación de calcio coronario, pruebas de lipoproteína(a) y apolipoproteína B, nuevos tratamientos y guía para el manejo de lípidos en poblaciones específicas".

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