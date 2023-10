Un influencer regaló un millón US$ desde un helicoptero 

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Festoesblender%2Fstatus%2F1717667419798298973&partner=&hide_thread=false Las veces que habremos dicho "ojalá que llueva guita". Y un día, el influencer checo "Kazma" lo hizo realidad: tiró un millón de dólares desde un helicóptero y miró como 4000 personas se lo repartían.



¿Se imaginan si eso pasara acá? ¿Cómo sería? pic.twitter.com/q0hzb1f4Us — BLENDER (@estoesblender) October 26, 2023

Según informó el medio británico Brainee, algunos participantes lograron juntar hasta 10 mil dólares, mientras que otros se fueron con las manos vacías. Algunos incluso se pelearon por los billetes y hubo algunos heridos leves.

La reacción de Kazma

En el video, previo al lanzamiento de dinero, se lo ve emocionado y divertido por la reacción de sus fans. También explica que quiso hacer algo diferente y original para agradecer el apoyo que recibe.

“Quería hacer algo loco, algo que nadie haya hecho antes. Quería darles una experiencia única e inolvidable. Quería ver sus caras felices y sorprendidas ”, dice Kazma en el video.

Tohle je PLÁN B

Además, asegura que no le importa el dinero y que prefiere compartirlo con quienes lo siguen. “ El dinero no me hace feliz, me hace feliz hacer feliz a la gente. No necesito tanto dinero, tengo todo lo que quiero. Lo más importante es la salud, la familia y los amigos ”, afirma.

También podés leer, ya en terreno más argentino, la siguiente nota: Insólito: Influencer de TikTok en subte al grito de Massa

La polémica por el evento

A pesar de la buena intención del influencer, su evento benéfico también generó críticas y controversias. Algunos medios y usuarios lo acusaron de fomentar el consumismo, la codicia y la violencia entre las personas.

Sin embargo, Kazma negó estas acusaciones y aseguró que todo fue real y que no hubo ningún tipo de trampa ni engaño. “ No me importa lo que digan los haters, yo sé lo que hice y estoy orgulloso de ello. Fue una locura, pero valió la pena ”, concluyó.

