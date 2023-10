Dólar blue cierra a $995 a solo 3 ruedas de las elecciones

image.png

El fin de semana, Sergio Massa se reunió con parte de su equipo para coordinar el accionar sobre las cuevas durante los próximos días antes de las elecciones, pero también sobre cómo reforzar las reservas del Banco Central y atacar la suba de los dólares financieros.

¿Puede la nueva tasa frenar al dólar?

El pasado jueves (12/10) el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tomó la decisión de aumentar la tasa de interés de los plazos fijos a un 145%, en comparación con el 118% anterior. Esto significa que el rendimiento mensual alcanzará el 11% para los depósitos a 30 días y hasta $30 millones de pesos, equivalente a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 295,5%. Al respecto, Andrés Reschini evaluó que

La tasa todavía se queda corta frente a la inflación de septiembre, y estamos viendo un aumento en las tasas de cambio alternativas que han subido entre un 18% y un 22% en lo que va de octubre, según cuál se considere La tasa todavía se queda corta frente a la inflación de septiembre, y estamos viendo un aumento en las tasas de cambio alternativas que han subido entre un 18% y un 22% en lo que va de octubre, según cuál se considere

"Hay una profunda incertidumbre sobre lo que sucederá después de las elecciones mientras se agravan los desequilibrios actuales. Además, el BCRA tiene pasivos remunerados que son casi tres veces el valor de su patrimonio neto contable, lo que dificulta la posibilidad de pagar tasas de casi el 300% y mantener el tipo de cambio oficial estable. Es poco probable que esta tasa logre restaurar la confianza que el mercado necesita en este contexto", auguró.

En la misma línea, el analista financiero Christian Buteler señaló que "un aumento del 133% en la tasa sigue siendo insuficiente frente a la inflación de septiembre" y enfatizó que "debieron haber aumentado la tasa cuando se conoció la inflación de agosto, que fue del 12,4%, y no un mes después, cuando la inflación mensual ya está consolidada en un 12%. Además, considerando que necesitas contener una importante depreciación del peso, esta subida de la tasa llega tarde y es insuficiente. Una vez que una corrida cambiaria se desata, es menos efectiva para controlarla".

Por otro lado, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, coincidió en que "este incremento en la tasa no influirá en la demanda de dinero, ya que las personas no optarán por quedarse con sus pesos debido al riesgo de una fuerte devaluación del tipo de cambio, como lo indica el mercado de futuros del dólar".

En este contexto, el economista opinó que "dada la gran incertidumbre que estamos experimentando, considero que el aumento en la tasa tendrá un impacto limitado. Nadie preferirá mantener sus pesos en la actual situación, especialmente con candidatos como Massa, que sigue emitiendo más dinero y saturando el mercado, o Milei, que propone la dolarización como alternativa".

Más contenido en Urgente24

Feriado tétrico en Córdoba: 15 muertos por accidentes

Medio Oriente tambalea: Irán promete 'borrar del mapa' a Israel

Cardióloga come a diario este alimento que reduce colesterol

WhatsApp revela nueva función clave: qué son las passkeys