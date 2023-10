'Narco influencer' acribillada en Chile y rumores de ajuste

image.png

Sabrina, apodada como la ‘Reina Narco’, podría haber sido víctima de un ajuste de cuentas vinculado Al control del cártel Las Praderas de Peñaflor que ella lideraba, así lo investigan los carabineros.

"Quienes secundaban a la 'Ina' eran precisamente gente de su familia. Siempre se conoció al grupo como la banda de la 'Ina' y se disputaba el sector con la banda de la 'Lilly y la Jolly', que estaba conformada por 12 mujeres", aseguró, Nibaldo Meza, el alcalde de Peñaflor, un barrio popular de monoblocks.

Una vecina y testigo del crimen que dialogó con CHV Noticias declaró que para el homicidio fue "un ajuste de cuentas, a ella la venían siguiendo desde Las Praderas, y le habían dicho que donde la encontraran la iban a matar”.

Y añadió que “había como seis tipos en el paradero, cuatro se subieron a la micro (después de los disparos) y quedaron dos”.

A esta niña, cuando se la llevaron al Sapu (Servicio de Atención Primaria), murió. Y ahí en el Sapu vienen de Las Praderas y creo que van a dejar la embarrá

Una de las principales líneas de investigación, según La Tercera, sigue la pista de una “entrega” o “ajuste de cuentas”. Los sicarios sabían perfectamente que a las 9:30 de ese martes Ina tenía cita en el local de manicura, que está en una zona por fuera de su influencia.

Se trata de una persona que está ligada al narcotráfico y bandas criminales… van a estar reforzando el perímetro del centro asistencial como también los lugares donde se pudiere realizar el velatorio. Se quiere constreñir lo más posible para que este velatorio no pase por otros lugares de la región (delegada presidencial de Región Metropolitana)

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fagenciaunochile%2Fstatus%2F1717537121815146524&partner=&hide_thread=false Funeral de "narco reina", conocida las redes sociales, que fue acribillada a plena luz del día este martes, es custodiado por 90 efectivos policiales, 22 vehículos de Carabineros, carros lanzaaguas, lanzagases, entre otros, según detalló el alcalde de Peñaflor a Últimas Noticias. pic.twitter.com/VLawkfrOx0 — AgenciaUno (@agenciaunochile) October 26, 2023

¿Quién era la ‘narcoreina’?

La biografía de Durán o “Juakina Guzmán” en Tik Tok, estuvo marcada por sangre y fuego desde su infancia; con drogas de por medio, estupro y la muerte violenta de su padre y la de su sobrino que eran ‘soldaditos’ de la banda delictiva.

El 13 de agosto pasado, su padre Luis Enrique Durán Mendoza recibió múltiples disparos y horas antes, el sobrino también murió en similares circunstancias en Conchalí.

A esta residente de Peñaflor y madre veinteañera, la Justicia chilena le abrió una primera causa penal cuando quedó detenida en el 2017 —a sus 19 años— por viajar en un vehículo junto un hombre que portaba 501 gramos de pasta base. Por esa causa ella obtuvo una libertad condicional pero con obligación de asistencia al Centro de Reinserción Social Santiago Norte.

Como recoge el diario La Tercera, Sabrina tuvo una dura infancia marcada por violencia intrafamiliar y abandonó su hogar a los 13 años. A esa edad se juntó con un hombre que la doblaba en edad.

Luego de convivir juntos dos meses, Sabrina quedó embarazada del único hijo —que ahora cumplió 10 años— y ese ex concubino fue detenido por tráfico.

Tras ese noviazgo, la joven conocería a quien denomina como “el gran amor de su vida” que resultó muerto en un enfrentamiento policial, en el cual ella también estaba presente.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmutante321%2Fstatus%2F1717349552108294521&partner=&hide_thread=false Sabrina Durán Montero, más conocida como la "narco reina", tenía voz de niña y un hijo pero eso no importó. Lideraba una banda. Recibió 8 disparos en la calle que la dejaron agonizando. Llevaba un mes fuera de la cárcel desde donde hacía sus #tiktoker. El crimen fue premeditado. pic.twitter.com/5V6DRotAt2 — Leandro Muñoz Caro (@mutante321) October 26, 2023

“Sólo acompañé a mi pareja a buscar la mercadería, yo no traficaba, pero sí vivíamos de eso”, declaró en aquel entonces. A lo que agregó: “la droga me quitó todo lo más lindo de la vida: mi niñez, mi juventud y al hombre que más he amado y me ha amado”, según el informe del Centro de Reinserción Social Santiago Norte.

Dos años después, Sabrina volvió a ser detenida, esta vez por el robo del espejo de un vehículo, hecho por el cual fue condenada a 41 días de presidio, y al año, por el robo de un vehículo, causa que luego prescribió.

La tercera causa judicial de Sabrina Durán que inició en el 2022 por el delito de comercialización de drogas (en la Población Las Praderas III de la comuna de Peñaflor), la llevaría 14 meses tras las rejas.

Después de una indagación del Fiscal de Focos Occidente Leonardo Tapia Alfaro se concluyó que Sabrina traficaba cocaína. Ello desencadenó un megaoperativo en coordinación con efectivos de la Brigada Investigadora Criminal (Bicrim) de la PDI para llanar su vivienda.

En tal allanamiento se le incautaron 644,96 gramos de cocaína que mantenía en una bolsa de plástico, más de $ 7 millones en efectivo, nueve celulares, otros equipos tecnológicos y un Audi A4.

A partir de ello Sabrina fue recluida por 14 meses en el ingreso al Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel hasta que accedió a un proceso abreviado y se le otorgó libertad condicional hace un mes.

En su estadía en la prisión, según La Tercera, la tiktokera forjó una amistad con Antonella Marchant, una reconocida reina narco que lidera su propio clan familiar y que cumple condena por tráfico de estupefacientes. Tras conocerse la noticia del asesinato de Ina, Antonella parece no estar deprimida.

El caso de Sabrina Durán devela cómo la narcocultura se impregnó en vastos sectores populares como una manera viable de ascenso social al margen de la ley. Tal como evidencia el sociólogo Rodrigo Ganter:

Lo narco no sólo desborda las fronteras entre países, sino que desborda los aspectos estrictamente económicos, criminales o de subsistencia y movilidad social para ciertos segmentos precarizados, transformándose en un signo que organiza los gustos, las estéticas, los referentes y las aspiraciones de ciertos segmentos sociales Lo narco no sólo desborda las fronteras entre países, sino que desborda los aspectos estrictamente económicos, criminales o de subsistencia y movilidad social para ciertos segmentos precarizados, transformándose en un signo que organiza los gustos, las estéticas, los referentes y las aspiraciones de ciertos segmentos sociales

