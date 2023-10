El exclusivo top 5 al que entró el futbolista Salomón Rondón

Luego fue el turno de Salomón Rondón, quien marcó un gol en el minuto 73′ y lo mismo hizo el criollo Darwin Machís en el 79′.

Con esta goleada venezolana, la 'Vinotinto' escaló a la cuarta posición en la tabla de posiciones Eliminatorias 2026.

Salomón Rondón habló de River

Luego del partido Venezuela vs Chile, Salomón Rondón se expresó sobre sus primeros meses en Argentina y su paso por River.

"Pasé siete u ocho meses difíciles en Argentina. Para los que me conocen, soy una persona que nunca baja los brazos, no me rendí (...) Sabía la crítica, sabía la exigencia de lo que representaba River", dijo el atacante venezolano.

Y continuó: "Sabía que ir a River podía seguir compitiendo en la Selección porque el campeonato argentino es muy complicado. Sufrí bastante en lo personal (...) Eso lo dejo para mí obviamente. Soy una persona que no se da por vencida tan fácil".

"Seguí trabajando y haciendo lo que hice en mi carrera, las cosas bien. Llegué a un equipo de muy altísimo nivel, sin pretemporada, sin entrenamiento. Estuve dos meses sin jugar en el Everton y luego sufrí mucho. Me quedo con lo que estoy viviendo hoy en día. Lo disfruto bastante y con la cabeza bien centradita", cerró Rondón.

¿Cuándo juega Venezuela?

Ahora bien, estos son los juegos que se vienen y que corresponden a las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias 2026.

El próximo 16 de noviembre jugarán:

Bolivia vs Perú

Venezuela vs Ecuador

Argentina vs Uruguay

Colombia vs Brasil

Chile vs Paraguay

Mientras, el 21 de noviembre se efrentarán:

Paraguay vs Colombia

Ecuador vs Chile

Uruguay vs Bolvia

Brasil vs Argentina

Perú vs Venezuela

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026

En cuanto a cómo va la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026, a continuación el posicionamiento de las 10 selecciones sudamericanas que disputan un lugar en el próximo Mundial de Fútbol:

Argentina: 12 puntos Uruguay: 7 puntos Brasil: 7 puntos Venezuela: 7 puntos Colombia: 6 puntos Ecuador: 4 puntos Paraguay: 4 puntos Chile: 4 puntos Perú: 1 punto Bolivia: 0 puntos

Vale destacar que, el Mundial 2026 que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México tendrá un cambio contundente en su formato.

Y es que, la FIFA amplió la cantidad de cupos de cada confederación y, por primera vez, participarán 48 selecciones en total.

En el caso de la clasificatoria sudamericana, se otorgarán seis boletos directos al torneo. Además de un pase extra que podrá acudir vía repechaje.

