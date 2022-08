Un futuro sin consolas: Xbox Cloud Gaming lo hace posible

xbox-cloud-gaming-feature_feature.jpg Las nuevas funciones de Xbox junto a Cloud Gaming, permitirán a los usuarios argentinos disfrutar de los últimos títulos gracias al llamado Netflix de los videojuegos

Cómo utilizar Xbox Cloud Gaming

El modo de ingresar también es similar a Netflix, ya que varía dependiendo de la plataforma: Si el usuario juega desde una PC o laptop, deberá descargarse la aplicación de Xbox utilizando el Microsoft Store. Mientras que, si prefiere una Tablet o un Smartphone, ya sea Android/iOS, deberá bajar la app Xbox Game Pass de forma gratuita desde el store de cada sistema. Una vez dentro, el usuario tiene que suscribirse a una membresía de Xbox Game Pass Ultimate.

En ambos casos requerirá un joystick para jugar, ya que la última versión no admite teclados, pero se dejó entrever que se planea agregar este dispositivo para futuras actualizaciones. Mas al mundo geek nada lo detiene. Aunque Cloud Gaming no se limita a los controladores de Xbox más modernos, como los de la serie X/S y pueden utilizarse los de la Xbox360 con receptor inalámbrico o cableado, e incluso controles de PlayStation 4, 5 o genéricos, el sitio x360ce creó comunitariamente un emulador de joystick de la Xbox360 para utilizar periféricos de computadora, lo que se traduce en un gigantesco ahorro para aquellos que no cuenten con las herramientas necesarias, como los controladores de una consola de videojuegos.

Además, un acceso Game Pass Ultimate ronda valor similar al de una membresía en Netflix, lo que jugadores con posibilidades más modestas podrán acceder a varios de los últimos títulos disponibles por precios módicos y sin demasiada inversión en cuanto a periféricos o controladores. Todo indica que en la carrera de la industria de los videojuegos, Microsoft ha ganado una inesperada delantera por sobre sus competidores, acaparando al mercado sudamericano con estas facilidades.

