Tiembla Kim Kardashian: Stallone estrena su reality show

No fue fácil, porque vengo de otro mundo y de películas. ¿Quién hace realities? He visto tantos realities con ellas (sus hijas) como The Bachelor y The Bachelorette y todo eso. Dije: “¿Sabes? esto puede ser interesante de experimentar. Vamos allá” No fue fácil, porque vengo de otro mundo y de películas. ¿Quién hace realities? He visto tantos realities con ellas (sus hijas) como The Bachelor y The Bachelorette y todo eso. Dije: “¿Sabes? esto puede ser interesante de experimentar. Vamos allá”