Tarde aburrida inventan hashtag PE LO TU DO

O sea que pelotudo es una idea extendida, compleja. Se diría que pelotudo es un tema multidisciplinario si va del tamaño a lo cultural y también lo conductual. Y se sigue escribiendo sobre el tema, lo que supone cierto enriquecimiento del significado:

pelotudo2.webp

Pero hay una historia sobre los pelotudos, y es bastante seria:

"En las Guerras de la Independencia, los gauchos argentinos peleaban contra con un ejército de hombres disciplinados en las mejores academias militares. Estaban provistos de armas de fuego, corazas, artillería, caballería, entre otras cosas.

Dicho en otras palabras, para aquella época era como decir el Primer Mundo. Por otro lado, los gauchos argentinos tenían sus calzoncillos cribado y botas de potro con los dedos al aire. Para oponerse solo tenían pelotas, es decir piedras grandes con un surco por donde ataban con una cuerda las boleadoras o bolas. También utilizaban los facones, que además eran utilizados como una lanza un tanto precaria pero que muchos la amarraban a una caña. De esa forma los gauchos argentinos se enfrentaban al enemigo, pocos tenían armas de fuego.

Los gauchos se formaban en 3 filas:

La primera fila se componía de los Pelotudos, quienes portaban las piedras grandes como pelota amarradas con un tiento.

La segunda era la de los Lanceros, quienes llevaban consigo facón y tacuara.

La tercera fila pertenecía a los Boludos, quienes portaban sus bolas o boleadoras.

La estrategia de lucha de los gauchos argentinos era la siguiente:

Cuando los enemigos atacaban con su caballería, los pelotudos los esperaban de a pie firme con una valentía admirable les pegaban en el pecho a los caballos para frenarlos. De esta manera, los jinetes caían de sus caballos y quedaban indefensos. Precisamente en ese momento actuaban los lanceros y atacaban al enemigo.

¿Qué significa en la actualidad la expresión "boludo y hasta pelotudo"?

Hay un antecedente curioso en el año 1890 cuando un Diputado de la Nación se refirió a lo que hoy llamaríamos "perejiles", indicando en otras palabras a "no ser pelotudo". Usa esta expresión para decir que no había que ir al frente y hacerse matar. Una segunda acepción de términos similares fue la de "no hay que ser estúpido", es decir expresiones parecidos para indicar lo mismo y aunado a este viene el otro modismo popular de "boludo".

En el imaginario de la mayoría de la gente hacía referencia a los genitales grandes que impedían el caminar con facilidad. Sin duda alguna, en el lenguaje popular argentino sabemos cómo de cada tres palabras la gente más joven en general incorpora el término "boludo". A veces porque sí simplemente, otras por utilizar este modismo nada más o sin ninguna razón en particular. En la actualidad, podríamos decir que la usamos porque es muy versátil y sin sentido alguno, más bien es por moda quizás, amistad y sin ninguna poderosa razón."

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juampi Gonzalez (@juampigon)

---------------------

Más contenido de Urgente24

Un libertario comunista suelto en Davos, y hay condena a Javier Milei

Ley Ómnibus: 'Poroteo' y el 'factor Pichetto'

Prepagas, en la mira: Denuncia de Coalición Cívica contra Belocopitt y la UAS

Disculpas Rodolfo Barra, fue Jefatura de Gabinete