Susana Giménez entrevistará a Javier Milei: Día, hora y dónde verlo

Marcelo Longobardi apuntó contra Javier Milei: "Lunático extraviado"

El periodista Marcelo Longobardi aprovechó el espacio radial que lidera por las mañanas por Radio Rivadavia para cargar duramente contra el Presidente.

"Un presidente no puede ponerse en juez de sus pares. Porque no es él, es el presidente de un país. Opina de los líderes de mundiales como si fuese un concurso televisivo", manifestó el comunicador.

Y siguió: "A mi no me gusta Gustavo Petro, no me va, pero no me resulta que el presidente de Argentina deba acusarlo de asesino porque Argentina tiene relaciones con Colombia, y Colombia con Argentina, es un país de la región. Callate la boca. Ya tenemos problemas con Brasil y ahora con Colombia y también con Chile".

"Me parece que estamos en un momento riesgoso de un Presidente que ha vuelto a presentarse públicamente como un lunático extraviado", concluyó tajante el conductor.

