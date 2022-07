Sun Valley 2022: El famoso retiro de los CEO's arranca

Únicamente el 1% de los altos directores ejecutivos y sus familias, inversores y mentes científicas brillantes, son invitadas a dicho evento que durante cinco días tendrá discursos, paneles sobre política, atención médica y económica, además de actividades grupales como el golf, la pesca, el ciclismo, caminatas, etc.

image.png Mark Zuckerberg en el famoso reencuentro de los magnates.

Incluso los más pequeños tienen sus propios grupos de niñeras para así no les queda otra que atender al evento a estos magnates de la industria.

Otros reconocidos que atenderán son Phil Knight, fundador de Nike, John Henry, propietario de los Boston Red Sox , el comisionado de la NFL, Roger Goodell, el propietario de los New England Patriots, Bob Kraft, Reed hastings, co presidente de Netflix, Ted Saarndos, director ejecutivo de Disney, etc.

Se esperará a por mayor información de lo discutido en esta cumbre que no será dejada de lado por los medios de comunicación.

