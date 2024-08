South Park predijo el KO de 46 segundos que sacude al boxeo femenino en los JJOO

La tormenta perfecta para South Park

El caso de Khelif es complejo. Si bien no es una mujer trans, fue descalificada del Mundial de Boxeo Femenino 2023 por no cumplir con "pruebas de elegibilidad de género". La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) no brindó detalles, alegando confidencialidad. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) la habilitó para competir en París 2024, considerando que cumplía los requisitos.