Papelón en JJOO: Triatlón masculino pospuesto por Sena contaminado

Polémica en Francia

El problema es que las mediciones no muestran que la calidad del agua es apta para el baño. Incluso el día en que la alcaldesa Hidalgo se bañó en el río históricamente contaminado, los análisis del agua mostraron que la presencia de la bacteria fecal E.Coli rozaba el umbral autorizado para la competición, pero superaba el decretado para el baño del público.

Los 1.400 millones de euros invertidos por el gobierno para la recuperación de las aguas del Sena para el baño y la disputa de pruebas olímpicas parecen no ser suficientes. El proyecto iniciado en 2016 incluyó una gigantesca cuenca subterránea de almacenamiento de agua en el centro de París, la renovación de la infraestructura de alcantarillado y la mejora de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Sin embargo, la calidad del agua está profundamente ligada al clima en la capital francesa.

Tal como contó Urgente24, es sabido que nadar en el Sena está prohibido por ley desde hace casi un siglo, dada su contaminación, pero parece que para ser los anfitriones de los Juegos Olímpicos han tenido que deponer tal legislación. Pero, en el imaginario social se lo sigue equiparando, incluso, con el Ganges de la India, y pese al saneamiento del año pasado.



Parisinos y ciertos ambientalistas los nadadores de los Juegos Olímpicos estarían arriesgando su salud al meterse en el Sena. Los franceses están jugando con fuego y arriesgando la salud de atletas extranjeros y que podrían adquirir enfermedades infecciosas.

La bacteria fecal de E.Coli causa náuseas o vómitos, fuertes cólicos abdominales, diarrea líquida o con sangre, cansancio y fiebre.

En 1 junio, un mes antes de los JJOO, el río seguía contaminado y según los informes del Ayuntamiento de la capital francesa, el agua en junio no estaba apta para el baño.

En las redes fue tendencia "Me cago en el Sena el 23 de junio” — #JeChieDansLaSeineLe23Juin — tras el chapuzón de Hidalgo en una alusión al inicio de los Juegos Olímpicos en París. Una manera de protesta por el gasto del gobierno local para la organización del evento deportivo y para el saneamiento del río Sena, que habría sido en vano.

Furia de los atletas

"Si la prioridad fuese la salud de los atletas, este evento se habría desplazado a otra localización hace mucho tiempo. Solo somos marionetas en un show televisivo. Biatlón no es triatlón. Cambiar el día en medio de la madrugada es irrespetuoso para los atletas y los espectadores que llevan años preparándose para este momento. ¡Qué aparición para el triatlón en la escena más grande!", disparó el atleta belga Marten Van Riel.

El atleta belga Marten Van Riel se descargó contra la organización francesa.

Según supo El Confidencial, algunos de los atletas que están este año en París, ya vinieron el año pasado, donde la situación era todavía mucho peor. "No pudimos ni acercarnos. Es que no pudimos ni calentar ni tampoco entrenar. Las embarcaciones echaban toda mierda al río", algo que este año ha cambiado tras la instalación de un depósito monstruoso que debería diluir las bacterias, la modernización de la flota y las multas, pero todavía no es suficiente, especialmente, según cuenta la organización, por las lluvias del pasado fin de semana.

