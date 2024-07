El lado oscuro de los memes de monos y la crueldad detrás de las risas

Es probable que te resulten familiares estos contenidos, ya sea porque has visto videos circulando en las redes sociales o porque has recibido stickers de estos divertidos monos en WhatsApp. Hoy en día, es común verlos por todas partes haciendo cosas chistosas, como verlos usando ropa, jugando con otros animales, realizando tareas o caminando en dos patas. Sin embargo, lo que muchos no saben es que estos comportamientos no son naturales y son resultado del maltrato.