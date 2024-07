Rusia no transmitirá los JJOO por prohibición de atletas y bandera

En diálogo con Reuters varios rusos manifestaron su desinterés por los JJOO por la nula representación de su nación en Paris. “No lo veré porque Rusia no estará allí. Es frustrante y desagradable. Uno quiere apoyar a su propia gente, y si no está allí, no hay nadie a quien apoyar", dijo una ciudadana,

Valery Arkhipov que posee una vasta colección de artículos olímpicos, expresó: "Tengo otras cosas que hacer", dijo. "Los Juegos Olímpicos están lejos, nuestros atletas no participan o lo hacen bajo una bandera neutral. Ya no es muy interesante".

Otros entrevistados, aficionados al deporte, dijeron que seguirán el evento por streaming a través del canal del COI.

El motivo financiero

Otros medios sugieren que un motivo financiero también se esconde detrás de la decisión de Rusia. La ausencia de deportistas rusos no garantiza altos índices de audiencia, por lo que los canales renunciaron a adquirir los derechos. No es un negocio redituable.

image.png Match TV, el canal especializado en deportes, propiedad de Gazprom Media.

"Gastar millones por 15 personas en deportes poco populares es un coste injustificado", informó Match TV, el canal especializado en deportes, propiedad de Gazprom Media, el holding de medios de comunicación más grande de Rusia y bajo el control de Gazprom, una de las mayores compañías de gas del mundo.

