Marcela Pagano reivindicó a Evita y arden los trolls libertarios

A través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), la diputada nacional publicó una foto de Evita, que murió el 26 de julio de 1952 a causa de un cáncer, y escribió: "Hoy, como mujer y diputada, quiero rendir homenaje a una figura que, aunque políticamente no compartimos la misma línea, no puedo dejar de evocar: Eva Perón".