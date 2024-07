Pregunta para 'El Dipy': Si es "opereta" ¿por qué hubo una designación?

IMG-20240725-WA0001.jpg El pedido de designación de El Dipy en Cultura

En declaraciones al canal A24, el músico negó todo: "La verdad es que no me han llamado, no me han ofrecido nada. No tengo ningún cargo en ningún área del Gobierno. Nadie me llamó ni me consultó. Quizá es opereta".

Pero este jueves (25/7) apareció un documento oficial de designación de El Dipy en el área encargada de fomentar a las bandas emergentes.

También se filtró el CV del cantante y su Declaración Jurada, ambas presentadas por él para ocupar el cargo citado.

El documento, que se trata de una comunicación gubernamental interna no publicada en el Boletín Oficial, da cuenta de que Cifelli rectifica una solicitud a Juan Facundo Etchenique –titular de Coordinación Legal y Administrativa- para que el Dipy sea nombrado en el ministerio de Capital Humano.

Ese texto indica que el cantante iba a desempeñarse (o lo hacía) desde el 1ro de abril (el documento está fechado el 24 de mayo) hasta fin de año con un monto mensual asignado.

Todo indica que hubo un pedido de designación de El Dipy y que por alguna razón –quizás por la polémica que generó en los medios- fue frenado y no se concretó, pero si fuera así el cantante mintió cuando dijo que “nadie me llamó” o al menos ocultó que hizo los trámites para el cargo y hubo un pedido de designarlo que no se terminó de realizar.

De la música a la política

El Dipy fue candidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza el año pasado y aunque no ganó hizo una muy buena elección al obtener el segundo lugar en las elecciones de octubre con el 22,46% de los votos.

El cantante mantuvo siempre un discurso antipolítica y, en particular, fuertemente antikirchnerista.

Por esa razón, en junio de 2023 cantó durante un acto de Milei en el estadio de El Porvenir y luego se le ofreció la candidatura a intendente de La Matanza, distrito donde residió toda su vida, pese a haber nacido en Gualeguaychú, Entre Ríos.

Según los registros de ingresos a la residencia de Olivos publicados por el diario Clarín, el 11 de marzo El Dipy visitó al Presidente y compartieron una comida.

