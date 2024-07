Javier Milei vs. Axel Kicillof: USA vs. China en el GBA

Javier Milei afirma que él defiende la cultura de Occidente y tuvo conceptos muy críticos de China. Sin embargo, luego la Argentina tuvo que solicitar a Beijing un reperfilamiento de vencimientos externos. Es complicada la situación presente para la Argentina porque sigue sin negociar un nuevo acuerdo con el FMI -el diálogo está interrumpido-, y sin alianzas con los países de BRICS. Javier Milei se aferra a que Donald Trump vuelva en 2025 a la Casa Blanca y le permita recuperar el GPS.

¿Cuál es el nuevo punto de desencuentro? El avance chino en el conurbano desde el ambito académico.

Sinología

El hecho pasó casi desapercibido, pero desde el 15 al 17 de julio, se llevó a cabo en las universidades nacionales de Buenos Aires (UBA), Lanús (UNLA) y José C. Paz (UNPAZ), el I Congreso de Sinólogos Latinoamericanos, organizado en conjunto con el Centro Mundial de Sinología, de la Universidad de la Lengua y la Cultura de Beijing, con la participación de especialistas de la República Popular China y de varios países de Latinoamérica. Lo más trascendente sucedió el último día de actividades en la Universidad de José C Paz, territorio gobernado por Mario Ishii, acaso el primer intendente del conurbano que le abrió, años atrás, las puertas a China, y curiosamente también un alcalde que tiene relaciones permanentes con referentes de USA.

kicillof-asamblea-leg.jpg El gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

La consigna del encuentro fue: “Hacia una comunidad de desarrollo compartido entre China y América Latina”. En el cierre estuvieron

el gobernador Axel Kicillof ;

; el senador nacional (UP / Neuquén), Oscar Parrilli ;

; el embajador de la República Popular de China en Argentina, Wang Wei ;

; el rector de UNPAZ, Darío Kusinsky ;

; el presidente del Centro Mundial de Sinología, Xu Boafeng ;

; el ex embajador de Argentina en China y organizador del Congreso, Sabino Vaca Narvaja ; y

; y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de José C. Paz, Pablo Mansilla, quien estuvo presente en representación del intendente Mario Ishii.

Pero además del congreso en sí mismo, el dato relevante fue que ese día se anunció que en la Universidad se va a dictar una Maestría en Políticas de Vinculación con China que será dirigida por Sabino Vaca Narvaja y que cuenta con un comité académico integrado por expertos entre los cuales se encuentra la expresidenta de Brasil, Dilma Rouseff, hoy presidente del Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS.

Es decir, en una de las Universidades del conurbano bonaerense creada durante el Kirchnerismo se estudiará la manera de relacionarse con China. Ineludible avance en el área académica del gigante asiático.

Cuando habló Kicillof, dijo: "No es coincidencia que estemos hoy acá, es parte de un camino histórico", y recordó los acuerdos firmados por la Argentina en 2004 y 2014, y explicó que “en 2022, tuve la oportunidad de participar de la iniciativa La Franja y La Ruta", en referencia a la estrategia de desarrollo y cooperación internacional considerada como una de las herramientas centrales de la política exterior china.

En el repaso histórico, Kicillof hizo mención a las importantes inversiones que se concretaron en aquellos años como “las centrales hidroeléctricas, los acuerdos de YPF con Xinopec, el Belgrano Cargas, el swap de monedas". Él consideró que "las inversiones tienen que ver con el tipo de vínculo, que buscaba el mutuo beneficio para ambos pueblos, no eran acuerdos colonialistas ni imperialistas". Toda una definición la del Gobernador, en momentos donde Argentina ha decidido alejarse de ese eje de manera muy notoria.

Cabe preguntarse cuál es el eje argentino hoy día: por 1ra. vez desde 1996 un documento del bloque económico Mercosur, donde hay gobiernos pro estadounidenses como Paraguay y Uruguay, excluyó la reivindicación territorial de las islas del Atlántico Sur. El cierre de la 64ta. sesión celebrada en Asunción ha resultado un duro revés para la Cancillería Argentina.

La SIDE

La historia de Kicillof con la Universidad de José C Paz es extensa y muy cercana. Gran parte de su gabinete estuvo allí cuando gobernó Mauricio Macri en Nación y María Eugenia Vidal en provincia. Fue su refugio político y académico. Quizá la figura más emblemática en ese esquema es el ex rector Federico Thea, quien hoy preside el Tribunal de Cuentas bonaerense. Además, por allí pasaron, entre otros Pablo López, ministro de Hacienda; Agustina Vila, secretaria de la Gobernación, y un nexo clave con todos ellos: el Director Provincial de Vialidad, Roni Caggiano, hombre del distrito con fuerte despliegue territorial.

Embed | Una nueva era en Argentina: El presidente Javier Milei junto al presidente de la AMIA, Amos Linetzky, y el nuevo Secretario de Inteligencia, Sergio Neiffert, en la marcha por el 30° aniversario del atentado a la AMIA. pic.twitter.com/QWVuCzfnG6 — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 18, 2024

Habrá que prestarle atención a estos movimientos en un contexto geopolítico clave. La decisión de Javier Milei y sus posturas internacionales abren nuevas ventanas para el análisis y las prevenciones. Ya se observó en el aniversario del atentado contra la sede de la AMIA, cuando el Jefe de Estado se mostró con el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, un cambio de paradigma que abarca las relaciones internacionales y sus derivaciones.

Ocurrió en la semana cuando el organismo de inteligencia estatal dejó de llamarse AFI, y volvió a su nombre histórico. Para su nuevo diseño, el presidente Javier Milei firmó un decreto que le asigna al nuevo funcionamiento un equivalente en pesos a US$ 100 millones. Una cifra que parece abultada, sobre todo por las historias opacas que siempre se han tejido sobre esos fondos. Sin embargo, en un mundo donde, por ejemplo, un banco de primera línea gasta entre US$ 60 millones y US$ 70 millones sólo en ciberseguridad, no parece una cifra exagerada. Es más, trasciende que gran parte de ese monto será destinado a prevenir ataques basados en el uso de las tecnologías.

De todos modos, un banco tiene auditorías de la Superintendencia de Bancos del BCRA y, si cotiza en Bolsa, de las autoridades del mercado abierto de capitales; si cotiza en Nasdaq, de las autoridades estadounidenses; además de alguna consultora contable que merezca confianza a los accionistas.

Asoma como un enorme desafío para la Secretaría de Inteligencia cambiar ese pasado reciente con más oscuros que claros. Uno de los primeros pasos se vio este miércoles 24/07 cuando asumió Juan Bautista Yofre, el 'Tata', como nuevo responsable de la Escuela Nacional de Inteligencia. “El objetivo es formar agentes profesionales y no militantes que hagan espionaje”, fue lo que dijo Sergio Neiffert cuando presentó a Yofre. Lo escuchaban los invitados al acto, entre los que estaba la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello; el ex Presidente, Ramón Puerta; y el delegado de la CIA en Argentina. Detalles.

Las controversias en la política doméstica no están ajenas al contexto internacional. La elección del domingo 28/07 en Venezuela es mirada con atención por el gobierno de Milei, quien cree, que si gana Trump en USA será un factor clave del eje que se establecerá en América Latina para frenar a los “populismos empobrecedores”. Dicha expectativa llega acompañada de la posibilidad de un desembolso extraordinario de 'fondos frescos' para, finalmente, sortear las trabas que la economía mantiene en su régimen cambiario. La posible llegada de Trump también abriría un nuevo capítulo en la relación con China.

Sin embargo, son especulaciones. Las declaraciones del candidato a vice de Trump, J.D. Vance sobre Ucrania, conflicto en el que Joe Biden puso energía y recursos, provocan interrogantes sobre el esquema geopolítico próximo: "Realmente no me importa lo que le pase a Ucrania de una forma u otra".

Cuidado con los ferrocarriles

A propósito de China y la política local, un dato más y muy importante. Cuando en el gobierno de CFK, Florencio Randazzo decidió renovar los trenes, tras el accidente de Once, se pactó la compra de muchas unidades a la empresa China CRRC Sifang.

trenes.jpg ¿Y el mantenimiento?

El acuerdo establecía que además de los coches eléctricos, la empresa proveería el mantenimiento cada 5 años. Luego, se estableció que sería cada 7 años y medio. En verdad, ya en tiempos de Macri, todo el sistema de mantenimiento entró en crisis y por eso irrumpió la empresa rusa Transmashholding (TMH), que se haría cargo de los convoyes chinos. Pero Macri no concretó nada y en la pandemia, TMH se marchó.

El mantenimiento se sostuvo con muchas dificultades y hace varios meses que, aparentemente, no ocurre una supervisión de las unidades.

La administración de Trenes del gobierno anterior hizo todos los papeles pero nunca le dejaron girar los dólares. Por ahora, con la nueva conducción, muy cuestionada, ni noticias. No vaya a ser cosa que por no renovar un ruleman a tiempo, Javier Milei tenga que pagar el costó de explicar un accidente previsible.

-------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Bolivia, crisis, grieta del MAS y un riesgo país líder

¿Fortaleza o debilidad?: Dicen que Kicillof otra vez piensa en desdoblar las elecciones

Beto Casella recordó cuando se enteró que tenía cáncer y brindó detalles de la operación

Escándalo en Nueva Zelanda: 200 mil abusos en orfanatos y hogares

Serenellini y el insólito relato libertario: "Lo que se consumía antes no era real"