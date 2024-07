Beto Casella recordó cuando se enteró que tenía cáncer y brindó detalles de la operación

Beto Casella opinó sobre el conflicto entre Pepe Cibrián y OLGA

Hace algunos días Pepe Cibrián estalló de furia luego de sentir que desde el canal de streaming OLGA se burlaran de su lucha contra la prostitución infantil.

Beto Casella se metió en el conflicto y opinó: “A mí no me causa gracia ni me parece gracioso. Pero al mismo tiempo digo que me parece desmesurado el enojo como para un juicio”.

“¿No se pueden hacer chistes sobre Pepito Cibrián porque él haya tenido una digna pelea? Nosotros cuántas veces jodimos con el ‘¡habla marica!’ Lo que yo veo no me parece que amerite un juicio, para mí”, agregó.

Es preciso recordar que Toto Kirzner, el principal apuntado por el actor, pidió las respectivas disculpas aunque no fueron aceptadas. "No necesito un mensajito de él, ni de nadie. Porque para eso está la ley y los abogados. Que se lo explique a los abogados", expresó el artista, de 76 años.

