2da cumbre de paz: Volodymyr Zelensky dispuesto a negociar con Rusia

Me he fijado el objetivo de que en noviembre tengamos un plan totalmente preparado. Creo que los representantes de Rusia deberían estar presentes en la segunda cumbre

En ese sentido, expresó que en la segunda cumbre se discutirá un plan elaborado de antemano por docenas de países divididos en grupos de trabajo.

La guerra de desgaste ya lleva más de 2 años. Últimamente las fuerzas rusas han estado avanzando hacia el este, aprovechando gracias a su superioridad en tropas y equipamiento. Si bien occidente sigue armando a Ucrania y la entusiasma con más promesas financieras y armamentísticas, Zelensky sabe que Ucrania no puede ganar la guerra.

Aunque en el discurso afirmó que sus propias defensas se han visto reforzadas por los envíos de armas occidentales en los últimos meses y que espera el recibimiento del primer lote de aviones de combate F-16 de sus aliados, dijo que no será suficiente.

Alternativa de la UE

Dada la obstinación de la OTAN que no busca dialogar con Rusia sino profundizar su enemistad, otros líderes mundiales influyentes proponen una alternativa de paz más coherente como Brasil, Hungría, Turquía y China.

Desde las últimas semanas, Ucrania está considerando nuevas conversaciones de paz que incluyeron reuniones con funcionarios rusos, reunión entre Trump y Orbán en Mar-a-lago, donde ambos discutieron las recientes discusiones de Orbán con Putin y Zelensky.

El euroescéptico presidente húngaro, Viktor Orbán sostiene que sus aliados deberían persuadir la búsqueda de un alto el fuego inmediato y dejar de prolongar la agonía de Ucrania. En su llamada “misión de paz” ya se ha reunido en las últimas semanas con Xi Jinping, Putin, Zelensky y Trump.

Orbán cree que es imperioso un acuerdo entre Putin y Volodymyr Zelensky para poner fin a la guerra en Ucrania, no que se decida en cumbres occidentales sin la participación de Moscú. También el gobierno de Hungría sostiene que la “restauración de la paz mundial depende de una victoria de Trump”.

image.png

En sintonía, Lula Da Silva, otros de los pocos líderes neutrales en todo el mundo, también apoyó una cumbre internacional en las que participen tanto Ucrania como Rusia. Para él la cumbre debería ser creada por un grupo de países "en el momento apropiado" y que sea reconocida por Rusia y Ucrania lo cual no ha sido aceptado, entre otros, por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Zelensky, que consideran que se pondría condición igual al país invasor y al país agredido.

El brasileño rechazó la invitación a la cumbre en Suiza, alegando juiciosamente: "La guerra la libran dos naciones. Si quieres encontrar la paz, tienes que poner a ambas en la mesa de negociaciones. Si pones sólo a una de las partes, no quieres la paz”.

Lula defendió una propuesta de negociación para la guerra firmada a finales de mayo por Brasil y China llamado "Entendimientos comunes entre Brasil y China sobre una resolución política para la crisis en Ucrania", texto que presentó seis puntos, entre los que destacan la no escalada de los combates, el aumento de la asistencia humanitaria y el rechazo al uso de armas de destrucción masiva, especialmente nucleares. Entre otros puntos defienden el respeto a la integridad territorial de “las legítimas preocupaciones de seguridad de todas las parte", “intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania” y el cese de “ataques a instalaciones civiles”.

Otra figura importante en este capítulo es el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. A principios de julio, en una bilateral con Putin le dijo que Turquía puede "sentar las bases de un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania". Primero con un alto el fuego primero y luego con una paz "justa" que satisfaga tanto a Moscú como a Kiev.

image.png Recep Tayyip Erdogan y Zelensky.

Erdogan ha hablado en varias ocasiones de mediar un acuerdo de paz buscando equilibrar sus estrechas relaciones con Ucrania y con Rusia. En marzo en un encuentro con Volodymyr Zelensky ofreció acoger una cumbre de paz en la que Rusia esté incluida. Poco después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, Turquía fue el país anfitrión de una reunión entre los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, así como de fracasadas conversaciones entre negociadores de ambos países.

Por su parte, Vladimir Putin expuso 2 condiciones tajantes para un acuerdo de alto el fuego: el retiro de las tropas de Kiev de las cuatro regiones ya anexionadas Donetsk y Lugansk, y de las regiones de Jersón y Zaporoyia y su retroceso en sus intenciones de sumarse a la OTAN, una de las principales causas del estallido de la guerra.

Hasta ahora el Kremlin ha dicho: "Ninguna sustancia precisa" en relación con la idea de una segunda cumbre.

