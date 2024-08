Guerra del Boxeo: COI rescata a Imane Khelif pero hay lucha libre contra IBA

khelif.png El árbitro levanta el brazo de Imane Khelif, otorgándole el triunfo sobre Ángela Carini.

La IBA

La AIB o IBA -exAsociación Internacional de Boxeo Aficionado- regula el boxeo aficionado a nivel competitivo.

Con sede en Lausana (Suiza) cuenta con la afiliación de 203 federaciones nacionales y desde 2020 la preside el ruso Umar Kremlev.

El COI acusó a la IBA por arbitrajes irreguladores o sospechosos en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. En mayo de 2019, el COI decidió impedir a IBA organizar las pruebas de boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio, y repitió la decisión en junio para los JJOO-2024 de París. Le realizó diversos cargos de corrupción (y por lo bajo murmuró cuestiones políticas: vínculos con Vladimir Putin, Gazprom, etc.).

Todo esto es previo al escándalo Khelif vs. Carini.

Embed La IBA tiene un único criterio de elegibilidad para participar en la categoría femenina: tener cromosomas XX, y se reserva expresamente la posibilidad de comprobarlo a través de un test de verificación de sexo. Aquellos con cromosomas XY son descalificados.



La descalificación… pic.twitter.com/oWaUUP4EiR — Irene Aguiar (@IreneAguiarG) August 1, 2024

El COI

La noticia: La argelina Imane Khelif ganó su combate a la italiana Ángela Carini en la categoría de 66kg, después de que Carini abandonó por un fuerte dolor en la nariz tras los impactos de la africana. Habían transcurrido 46 o 47 segundos del combate.

Khelif tiene cromosomas XY, igual que los hombres, cuando las mujeres tienen XX, lo que provoca un nivel de tetosterona más elevado que el de cualquier mujer.

Pero, según COI, esto no es relevante y las reglas vigente en París "se aplicaron durante el período de clasificación, incluidos los torneos de boxeo de los Juegos Europeos de 2023, los Juegos Asiáticos, los Juegos Panamericanos y los Juegos del Pacífico, el torneo clasificatorio africano ad hoc de 2023 en Dakar (SEN) y dos torneos clasificatorios mundiales celebrados en Busto Arsizio (ITA) y Bangkok (THA) en 2024, en los que participaron un total de 1.471 boxeadores diferentes de 172 Comités Olímpicos Nacionales (CON), el Equipo de Boxeo de Refugiados y atletas neutrales individuales, y contaron con más de 2.000 combates de clasificación".

La PBU (N. de la R.: Unidad de Boxeo de París 2024, organizada por el COI para sustituir en forma precaria al IBA) utilizó las reglas de boxeo de Tokio 2020 como base para desarrollar sus regulaciones para París 2024. Esto tenía como objetivo minimizar el impacto en la preparación de los atletas y garantizar la coherencia entre los Juegos Olímpicos. Estas reglas de Tokio 2020 se basaron en las reglas posteriores a Río 2016, que estaban vigentes antes de la suspensión de la Federación Internacional de Boxeo por parte del COI en 2019 y la posterior retirada de su reconocimiento en 2023. (...)

Las reglas de elegibilidad no deben cambiarse durante la competencia en curso, y cualquier cambio de reglas debe seguir procesos apropiados y debe basarse en evidencia científica.

El COI se compromete a proteger los derechos humanos de todos los atletas que participan en los Juegos Olímpicos, de conformidad con la Carta Olímpica, el Código de Ética del COI y el Marco Estratégico del COI sobre Derechos Humanos. El COI lamenta el abuso que están sufriendo actualmente los dos atletas. (...)".

Embed La boxeadora Angela Carini abandona los Juegos Olímpicos tras enfrentarse a Imane Khelif. El combate duró 47 segundos.



La Asociación Internacional de Boxeo descalificó a Khelif el año pasado por tener los cromosomas XY. Las mujeres tienen dos cromosomas X. pic.twitter.com/hgvNkEAreg — Vloonk (@vloonk) August 1, 2024

La IBA

Ahora, la boxeadora Imane Khelif se enfrentará a su competidora húngara, Luca Hamori, en 4tos. de final de menos de 66 kg. De ganar, ella tendrá asegurada al menos una medalla de bronce.

Khelif subirá al ring el sábado a las 17:22 hora de París, y Yu-ting hará su debut en la competición este viernes 02/08 (15:30).

Sin embargo, así como la Federación italiana le había pedido a Carini que no subiera al ring -en parte motivo por el que Carini decidió bajarse rápidamente- hay otras federaciones con boxeadoras en las categorías de 66 Kg y 57 kg que sugieren boicotear las competencias.

Precisamente la IBA difundió un comunicado que explica su posición que, quizás, representa a muchas federaciones y deja mal parado al COI:

“El 24 de marzo de 2023, la IBA descalificó a las atletas Lin Yu-ting e Imane Khelif del Campeonato Mundial de Boxeo Femenino de la IBA en Nueva Delhi 2023. Esta descalificación se debió a que no cumplieron con los criterios de elegibilidad para participar en la competencia femenina, tal como se establece y se establece en el Reglamento de la IBA. Esta decisión, tomada después de una revisión meticulosa, fue extremadamente importante y necesaria para mantener el nivel de imparcialidad y la máxima integridad de la competencia”.

Ambas atletas “no se sometieron a un examen de testosterona, sino a una prueba independiente y reconocida, cuyos detalles se mantienen confidenciales. Esta prueba indicó de manera concluyente que ambas atletas no cumplían los criterios de elegibilidad necesarios y se determinó que tenían ventajas competitivas sobre otras competidoras femeninas”.

En verdad, había un antecedente en el Campeonato Mundial de Estambul 2022. La IBA aseguró que Lin Yu-ting no apeló la decisión Nueva Delhi 2023 ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y Khelif sí lo hizo, pero luego “retiró la apelación”.

El diario inglés The Guardian aseguró que la intranet que el COI le ofrece a los periodistas, reconoce que Khelif fue “descalificada apenas horas antes de su enfrentamiento por la medalla de oro contra Yang Liu en el Campeonato Mundial de 2023 en Nueva Delhi, India, después de que sus elevados niveles de testosterona no cumplieran los criterios de elegibilidad”. Y aclaró algo similar sobre Lin, a quien “se le quitó su medalla de bronce después de no cumplir los requisitos de elegibilidad basados en los resultados de una prueba bioquímica”.

Villa Olímpica

Muy interesante la investigación de Álvaro Carrera y Andrés G. Armero para la web Relevo (Grupo Vocento, de Madrid, España):

"La boxeadora argelina Imane Khelif consiguió el billete para París en el clasificatorio continental en 2023 y recibió el visto bueno del Comité Olímpico Internacional (COI) para pelear en los Juegos Olímpicos el pasado martes 30/07 junto con la taiwanesa Lin Yu-ting. Ambas no tenían claro si podrían participar porque en 2023, durante el Mundial, la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, en inglés) las suspendió al haber fallado en las pruebas de género. Sin entrar en detalle, la IBA notificó que a ambas se les habían encontrado "altos niveles de testosterona" y el presidente del organismo, Umar Kremlev, fue un paso más allá al afirmar que contaban con cromosomas XY (sistema que caracteriza al sexo masculino).

Pese a ese estudio y posterior inhabilitación, el COI afirmó el pasado martes que ambas cumplían con "las reglas de elegibilidad e inscripción para la competición". Iban a boxear. La noticia cayó mal en el resto de selecciones. Yu-ting, de 28 años, ha sido dos veces campeona mundial (2018 y 2022) y también, medalla bronce (2019). Por su parte, Khelif, de 25 años, ganó la plata en el Mundial de 2022. (...)

El COI tomó su versión con base a su reglamento y como ha hecho con múltiples factores, tal como los resultados para elaborar los rankings, no tuvo en cuenta nada relacionado con IBA después de expulsarlo, por corrupción, del movimiento olímpico.

Según ha podido saber Relevo, son varias las selecciones que se encuentran muy indignados con la decisión. Entienden los problemas entre organismos, pero se muestran enfadados por la manera de proceder, ya que, según mantienen, un combate ante alguna de estas dos boxeadoras puede ocasionar graves problemas de salud a la contraria al no tratarse de un pleito "en igualdad".

Las quejas internas no surtieron efecto y Khelif debutó este jueves ante la italiana Carini, quien recibió muchas presiones dentro de su país para no pelear. Aun así lo hizo, pero con dos golpes notó que el poder de golpeo de su oponente no era el de una igual. Decidió parar. Su frustración fue evidente sobre el cuadrilátero e incluso se negó dar la mano a la argelina y pasar por el hueco entre las cuerdas que le había abierto.

"Son unos Juegos Olímpicos. Ha entrenado muy duro durante muchos años y tenía que intentarlo, pero con los dos primeros golpes se acerca a la esquina y nos dice que siente mucho su poder y no quiere pelar más. Es una cuestión complicada. Ya habíamos peleado con ella antes y sabíamos que era mucho más fuerte que el resto", explicó Emanuele Renzini, seleccionador italiano, tras el combate que enfrentó a su boxeadora Angela Carini con Imane Khelif. (...)".

carini.jfif

En defensa de Khelif

El COI afirmó:

“Hemos visto en informes información engañosa sobre dos atletas (Khalif y Lin Yu-Ting, de Taiwán) que compiten en los Juegos Olímpicos de París 2024. Los dos atletas han estado compitiendo en competiciones internacionales de boxeo durante muchos años, en la categoría femenina, incluidos los Juegos Olímpicos” (de Tokio 2020).

“Estos dos atletas fueron víctimas de una decisión repentina y arbitraria de la Federación Internacional de Boxeo, en el campeonato mundial de 2023, y fueron repentinamente excluidos sin ningún procedimiento legal necesario”.

“La actual agresión contra estas dos atletas se basa enteramente en esta decisión arbitraria, que se tomó sin ninguna acción adecuada, especialmente teniendo en cuenta que llevan muchos años compitiendo en torneos de alto nivel y el Comité Olímpico Internacional está entristecido por la ofensa que estos dos atletas están recibiendo actualmente”.

“El Comité Olímpico Internacional retiró su reconocimiento a la Federación Internacional de Boxeo en 2023, después de suspenderla en 2019. La Corte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TASS) confirmó la retirada del reconocimiento”.

El otro debate

En forma simultánea se destapó un debate que había comenzado con las imágenes de 'La Última Cena' protagonizada por militantes LGBTQ+ y para muchos fue excesivo y hasta una ofensa a la Cristiandad. Por eso en esta ocasión del boxeo se habló de transgénero.

En París están compitiendo 191 atletas que dicen públicamente ser gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, queer y no binarios, de acuerdo a Outsports, una organización que reúne una base de datos de olímpicos abiertamente queer. La gran mayoría de estos atletas son mujeres.

El número supera el récord anterior de 186 atletas alcanzado en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se realizaron en 2021 por Covid-19.

“Más y más personas están saliendo del clóset”, dijo Jim Buzinski, co-fundador de Outsports. “Se dieron cuenta que es importante hacerse visibles, pues no hay otra manera de obtener representación”.

Outsports es un sitio web de noticias deportivas que se ocupa de temas y personalidades LGBTQ+ en el deporte amateur y profesional, fundado en 1999 por Cyd Zeigler, Jr. y Jim Buzinski, adquirido por Vox Media en 2013, a su vez controlado por Group Nine (Warner Bros. Discovery) y Penske Media Corporation.

Tal como puede apreciarse, es un tema que supera ampliamente lo que ha sucedido sobre el ring.

------------

