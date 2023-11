Rodrigo Lussich contó que es primo de Milei, de madre croata como Néstor K

"Uno de mis primos, que hizo todo el recorrido del árbol genealógico, me hizo saber que somos parientes. Por lo tanto, tengo una cercanía familiar por parte de madre", sentenció, y puso un ejemplo aludiendo a su país de origen: "Yo me llamo Rodrigo Lussich Pérez, y si usáramos los dos apellidos en el documento como en Uruguay, el suyo diría Javier Milei Lucich. Soy pariente del presidente electo", concluyó.

Javier Gerardo Melei es el hijo mayor de Alicia Luján Lucich, ama de casa, y de Norberto Horacio Milei, un empresario del transporte que comenzó como colectivero de la línea 21 y fue creciendo hasta formar parte de las compañías Francisco de Viedma S.A. y Empresa de Transportes Tte. Gral. Roca.

A los pocos años, los padres del presidente electo se mudaron a la localidad de Sáenz Peña, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, aunque también pasaron por Villa Raffo y Villa Devoto. De adulto, habitó un departamento en el barrio porteño del Abasto hasta que se mudó a una casa en Benavidez, partido de Tigre.

Hasta la pandemia del coronavirus, la relación con su papá y su mamá era mala:

Yo no hablo con mis progenitores. No les digo padres, porque no comparto los valores morales y éticos de ninguno de los dos. Mi padre me hizo las mil y una en mi proceso universitario

Eso contó en el 2018. Pero la situación cambió rotundamente durante la pandemia del coronavirus, cuando Javier Milei retomó el vínculo con sus padres, que incluso luego lo acompañaron en varios de los actos políticos que encabezó, ya como candidato a Presidente. Como su madre, que estuvo el día del debate con Sergio Massa. Y los dos dijeron presente en el búnker de La Libertad Avanza en la histórica jornada en la que su hijo fue elegido presidente.

