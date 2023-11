Javier Milei con Feinmann y Longobardi sobre privatizaciones

No es nada nuevo. Formó parte de sus discursos de campaña. Pero lo cierto es que, esta vez, no se repitió lo dicho por el ex presidente riojano, Cárlos Menem: "Si les hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado". Javier Milei salió pocas horas atrás a ratificar su política de privatización de los medios nacionales y de las empresas deficitarias. Confirmó, en este sentido, que privatizará la TV Pública, Radio Nacional y la agencia Télam.