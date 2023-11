Primeras horas: Advertencias (¿y feriado cambiario?) tras el triunfo de Milei

También habló de la "intención de Milei de entregarle el manejo de los planes sociales a algunos dirigentes gremiales al parecer se mantiene", y de la caída en desgracia de Sergio Massa.

Pero, en otra nota de 'Clarín', también remarcan que "Milei no tendrá gobernadores propios ni mayorías en el Congreso, y necesitará acuerdos para las leyes que proponga al Parlamento. Tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos que pasará a la oposición, podrían sufrir reconfiguraciones importantes. A priori, un mandatario con este nivel de debilidad en cuanto a estructura política es algo inédito en la Argentina reciente".

En cuanto a la economía, destaca que Javier Milei aseguró que llevará "entre 18 y 24 meses" bajar la inflación a los niveles internacionales, y que explicó los motivos por los que no levantará el cepo cambiario de inmediato En cuanto a la economía, destaca que Javier Milei aseguró que llevará "entre 18 y 24 meses" bajar la inflación a los niveles internacionales, y que explicó los motivos por los que no levantará el cepo cambiario de inmediato

Lo dijo, en efecto, en una entrevista con radio 'Continental', en la que le preguntaron sobre los mecanismo para bajar la inflación que hoy supera el 140% interanual, y el libertario aseguró:

Si vos cortás hoy con la emisión monetaria, tarda entre 18 y 24 meses para llevarla a los niveles más bajos internacionales Si vos cortás hoy con la emisión monetaria, tarda entre 18 y 24 meses para llevarla a los niveles más bajos internacionales

A su vez, confirmó su plan de cerrar el Banco Central, a lo que calificó como "una obligación moral". "Cerrar el Banco Central es una obligación moral. Dolarizar es para sacarse de encima el BCRA. Nosotros proponemos que la moneda sea la que elijan los individuos", dijo.

En cuanto al cepo al dólar, contó los motivos por los que no tiene previsto levantarlo de inmediato. "Antes de abrir el cepo, hay que arreglar el problema de las Leliqs. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque si no la sombra de la hiperinflación va a estar en todo momento", sostuvo.

El diario 'La Nación', por otra parte, destaca que "Javier Milei ratificó que privatizará YPF, la TV Pública, Radio Nacional y Télam." Y destacó su frase: "Se las pone a crear valor para que se las pueda vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos".

Carlos Pagni, por su parte, habló del ingreso en "una geografía desconocida": " La victoria de Milei es el éxito de un candidato sin estructura, que se constituyó en figura pública hace cinco años defendiendo ideas ultraliberales y restaurando la consigna “que se vayan todos”."

image.png El presidente electo Javier Milei y su hermana Karina.

"Se corroboró lo que se venía vislumbrando desde, por lo menos, las elecciones de 2021: comenzó otra época", escribió. Además, al igual que 'Clarín', mencionó el "repudio a lo conocido".

Y anticipó: "A partir de ahora la agenda de Milei deberá ser modificada. Hubo un indicio anoche. Sus feligreses cantaban “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Pero el líder les aclaró que “todos los que se plieguen a las ideas de la libertad serán bienvenidos, vengan de donde vengan”. Entendido: “casta” serán, en adelante, los que obstruyan o se opongan. Es una generosidad virtuosa y perspicaz. Ahora Milei debe construir una masa crítica que le facilite la gobernabilidad. Los votos propios con los que llega a la Casa Rosada corresponden a aquel 30% de la elección general. El 26% restante, que se agregó en el segundo turno, es prestado. Muchos pertenecen a electores que, más que adherir a su proyecto, rechazaron el de Massa. Es un aspecto que deberían tener en cuenta quienes, dentro y fuera del país, quieran interpretar que el de ayer fue el triunfo mayoritario de una derecha ideológica.

"(...) para gobernar acaso deba postergar algunas de las promesas formuladas a sus fieles para pactar con gente ajena. Esa necesidad convivirá con otra: el nuevo presidente intentará desmentir cualquier fantasía de apadrinamiento. Cuestión clave en el vínculo con Macri.

Esta compleja operación requiere buscar una coalición parlamentaria. Es muy posible que Milei ponga en primer plano la relación con el peronismo, antes que con Juntos por el Cambio. Una señal reveladora será la elección del presidente de la Cámara de Diputados. ¿Será un hombre propio como Martín Menem? ¿Aceptará, como sueña Macri, a Cristian Ritondo? En el entorno del nuevo presidente analizan una tercera opción: pactar con Florencio Randazzo y, a través de él, con Juan Schiaretti. Allí hay 1.800.000 votos de la elección general. Además de la ecuación cordobesa: 75% de las preferencias fueron para Milei, algo de lo que ha tomado nota Martín Llaryora, el sucesor de Schiaretti. La jugada por la presidencia de la Cámara baja despejaría una incógnita importante: a quién reconocerá el nuevo gobierno como interlocutor principal del peronismo".

Julián Guarino en 'Ambito Financiero' también habla de la "nueva era comenzará en la Argentina por estas horas. Como todo comienzo, contiene una cuota de certezas, y otro tanto, de interrogantes, es decir, incertidumbre". En este sentido afirma que habrá que ver "con qué grado de contundencia llegarán las ideas propuestas en campaña por Milei al tablero de control de las políticas a implementarse".

Y en este contexto pide certezas: "En un escenario impar, inédito, complejo, temas tan relevantes como inflación, deuda, FMI, exportaciones, reservas seguramente demandarán señales más concretas".

'El Cronista', por su parte, puso el foco en "ANSES y AFIP" y en el FMI, que tras contactos previos durante la campaña, lanzó advertencias sobre la dolarización: ""No reemplaza un plan económico", advirtió uno de los principales economistas de la entidad, el director para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés."

El sitio 'La Política Online' se anima a anticipar un "feriado cambiario" para este martes, primer día hábil tras las elecciones, y publicó la "versión que circula": "Xi Jinping, primer mandatario Chino, evalúa poner en suspenso el swap como respuesta a las declaraciones de Milei sobre el futuro de la relación del país con el gigante asiático.

"Yo voy a estar alineado con Estados Unidos, Israel y el mundo libre. No quiero saber nada con comunistas, eso no quiere decir que como privados no puedan comercializar con China o con Brasil, no voy a estar aliado con ellos", sentenció Milei días atrás".

La Provincia

kicillof-v.jpg Página/12 puso el foco en la provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof, gobernador reelecto. NA

'Página/12' confirmó el " salto al vacío", y describió: " En la historia de todo país hay momentos oscuros, de crisis e incertidumbre donde hasta el futuro parece desvanecerse". Además, puso el foco en la provincia de Buenos Aires, y su gobernador Axel Kicillof:

"El balotaje convirtió el refugio no buscado en un refugio alcanzado. Con todas sus dificultades, claro. Es verdad que la Provincia aporta alrededor del 40 por ciento de los recursos coparticipables de la Argentina y recibe alrededor de la mitad. Pero también fue verdad, con el gobierno de Alberto Fernández, que el presupuesto bonaerense fue engrosado con aportes del Tesoro nacional más allá de ese 22 por ciento de los papeles.

La pregunta es si un gobierno de Milei Presidente mantendrá esa cifra o tratará de ahogar a la Provincia de Buenos Aires. Una respuesta inicial diría que optaría por el segundo camino. Pero aquí aparece la historia: ¿un gobierno nacional puede asfixiar no solo a la Provincia sino al Gran Buenos Aires sin que explote, y sin que esa explosión salpique con sus esquirlas la estabilidad general?", se pregunta.

Otras noticias de Urgente24

Energía: Las dos caras de Javier Milei y las dudas que gobernarán

El campo saludó a Javier Milei y le recordó sus promesas

Javier Milei: "La situación es crítica, los cambios que se necesitan son drásticos"

C5N comparó a Javier Milei con Trump: "No me dejó tranquila"

Javier Milei ganó en todos los departamentos de Santa Fe