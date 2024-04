Quentin Tarantino cambia de planes y descarta su próxima película

Algo es seguro: Tarantino sí dirigirá una décima cinta, pero quiere que sea mejor que todo

A lo largo de su prolífica carrera, Tarantino exploró una amplia gama de géneros y estilos, desde el cine de gánsteres de los años 30 hasta las adaptaciones de novelas de crimen. Incluso se había rumoreado una película de "Star Trek", una idea que parecía poco probable dada la naturaleza única de su obra.

En 2012, le dijo a Playboy: “Quiero detenerme en cierto punto. Los directores no mejoran a medida que envejecen. Normalmente, las peores películas de su filmografía son las últimas cuatro al final. Lo que más me importa es mi filmografía, y una mala película arruina a tres buenas. No quiero esa comedia mala y fuera de contacto en mi filmografía, la película que hace que la gente piense: ‘Oh, hombre, todavía piensa que fue hace 20 años’. Cuando los directores se vuelven obsoletos, no es bonito ”.

Y acá un fragmento de una vieja entrevista en la que habla un poco al respecto.

Embed - Quentin Tarantino's Final Film..

¿Será que Tarantino está considerando un resurgimiento de uno de esos proyectos descartados en el pasado? ¿O quizás está explorando una idea completamente nueva que pueda convertirse en la pieza final de su legado cinematográfico?

