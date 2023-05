image.png

Luego añadió: “A una peli de Quentin sin plano ‘nadir’ desde el interior de un maletero, como que le falta algo. En el año cero de nuestra era no había maleteros, pero había pesebres”.

image.png

“En los parámetros de Midjourney he insistido mucho en que les dé a las imágenes un rollito de psicodelia “años 60”. Quizá por eso la mayoría de las mujeres que me proponen se parecen a Margot Robbie (o a Patricia Conde, o yo qué sé)”, comentó el usuario.

image.png

Y es que Margot Robbie fue la protagonista femenina de Once Upon a Time in Hollywood (2019), la última película estrenada por Tarantino.

Porque sí, hay que tener en cuenta que Quentin Tarantino (sobre todo con Once Upon a Time in Hollywood) ‘revivió’ todo lo vinculado al cine de los años setenta. Su visión, siempre entre homenaje y referencias directas, se convirtió en una firma de autor ya en los noventa, pero fue con OUTH que dio un nuevo giro a su carrera. Con Margot Robbie interpretando a Sharon Tate, era de esperar que la IA también la tomara de referencia para un biopic sobre Jesús.

Pero el experimento continuó y continuó:

El usuario de Twitter continuó con su entretenido experimento: “También le pedí todas las imágenes en Panavisión y 70mm, pero me temo que Midjourney no le saca al formato el mismo partido que Robert Richardson. A lo mejor la peli empezaría con esta secuencia: los tres reyes magos contando charlando sobre qué les echan a las patatas en Jericó”.

image.png

Y sí, no omitió un punto clave del cine de Tarantino: “El fetichismo con pies femeninos no puede faltar. Menos aún con un personaje tan aficionado a lavarle los pies a la gente. Pero la inteligencia artificial es como Dios: a veces no le salen bien los pies”.

image.png

Acá te dejamos una galería con todas las fotos generadas: link del hilo.

Le pedimos a una IA que escribiera una sinopsis:

Acá en Urgente24 decidimos pedir a la IA que nos brindará una sinopsis de un guion cinematográfico escrito por Quentin Tarantino sobre Jesucristo de Nazaret. Eso sí, desde ya apostamos siempre por la creatividad del ser humano. Esto no pasa de ser un mero experimento curioso y divertido.

image.png ¿Estaría Tarantino orgulloso de esto? Spoiler: No.

El Mesías Sangriento

En el año 33 d.C., un carpintero llamado Jesús se revela como el hijo de Dios y el salvador de la humanidad. Con la ayuda de sus doce apóstoles, inicia una revolución contra el Imperio Romano y los líderes religiosos judíos que lo quieren ver muerto. Pero no todo es lo que parece, pues uno de sus discípulos, Judas, es en realidad un agente infiltrado que planea traicionarlo por treinta monedas de plata.

En una noche de Pascua, Jesús es arrestado por los soldados romanos y llevado ante el gobernador Poncio Pilato, quien lo condena a morir crucificado. Sin embargo, en el camino al Calvario, Jesús logra escapar de sus captores y se reúne con sus fieles seguidores, dispuesto a vengarse de sus enemigos y liberar a su pueblo.

Lo que sigue es una sangrienta batalla entre los rebeldes liderados por Jesús y las fuerzas del Imperio Romano, con escenas de acción espectaculares, diálogos ingeniosos y referencias a la cultura pop. ¿Podrá Jesús cumplir su misión divina o sucumbirá ante la violencia y la traición? Descúbrelo en esta película irreverente, polémica y divertida que solo Quentin Tarantino podría crear.

¿Qué te parece esta sinopsis? ¿Te gustaría ver esta película? ¿Sos fan de Tarantino? Contanos tu opinión en los comentarios. Y si querés probar vos mismo la inteligencia artificial Midjourney, podés acceder a su página web y crear tus propias imágenes.

TikTok también suma su propia IA: Tako

image.png Tako viene a cambiar el panorama.

TikTok está probando una nueva función que podría facilitar a sus usuarios encontrar contenido interesante en su plataforma. Se trata de un chatbot impulsado por inteligencia artificial generativa que puede responder preguntas y tener conversaciones con los usuarios.

La compañía anunció el jueves que ha estado probando el chatbot en Filipinas bajo el nombre de Tako. Según TikTok, Tako funciona con un asistente de chat de terceros y está diseñado para ayudar a descubrir contenido entretenido e inspirador. La compañía no tiene planes actuales para expandir la función más allá de estas primeras pruebas.

Los chatbots generativos de IA son una tecnología emergente que se ha incorporado a muchas aplicaciones en los últimos meses, como Duolingo, Expedia y Bing. Estos chatbots pueden crear respuestas originales y personalizadas en lugar de usar respuestas predefinidas. Otras empresas como Meta Platforms y Snapchat también han estado experimentando con esta tecnología para mejorar la experiencia de sus usuarios.

