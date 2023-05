Sting desconfía de la Inteligencia Artificial y anuncia "batalla"

"Me aburro de inmediato cuando veo una imagen generada por computadora… Me imagino que me sentiré de la misma manera acerca de la IA haciendo música”, dijo Sting a la BBC.

"Tal vez para la música dance electrónica funcione. Pero para las canciones, ya sabes, que expresan emociones, no creo que me conmueva", añadió el cantante, justo a dos meses de que el icónico DJ David Guetta agregue la “voz” de Eminem a una pista gracias a la IA.

image.png

En ese sentido, la industria discográfica tiene reticencias con la utilidad de IA, a tal punto que lanzó el grupo “Campaña de Arte Humano” para valorar los sonidos desde la creatividad humana y han advertido a las compañías de IA que están violando los derechos de autor al entrenar su software con canciones registradas comercialmente.

