Carlos Pagni instala: Stiuso, Leunda, Sabag Montiel y C5N

En todo caso, ambos denuncian que quisieron cerrar C5N y ahora CFK dice que no se va a presentar no por las encuestas sino por la condena por corrupción.

¡Qué quilombo y qué puterío!

En concreto, qué dijo Carlos Pagno en LN+

"Aníbal Fernández, sin consultar a Kicillof, mandó la gendarmería a la provincia de Buenos Aires, produciendo una reacción del gobernador muy intempestiva, por escrito, pidiendo que se limite el ingreso de la gendarmería en la provincia de Buenos Aires. Uno se pregunta: si todo el mundo quiere mejorar la seguridad, si la seguridad, después de la inflación y la economía, es uno de los ejes centrales de la política electoral de la Argentina, ¿por qué Kicillof no admite la llegada de los gendarmes? Hay que recordar lo que dijo Joaquín de la Torre, senador bonaerense y exintendente de San Miguel, la semana pasada en Odisea Argentina en LN+. El dirigente, que fue además ministro de gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, afirmó que en el conurbano se vende “por lo menos diez veces más droga que en Rosario”.

Que no haya violencia en la provincia, explicó, es porque 'hay un monopolio en la autorización de la venta de la droga que maneja la Policía bonaerense' Que no haya violencia en la provincia, explicó, es porque 'hay un monopolio en la autorización de la venta de la droga que maneja la Policía bonaerense'

Esta declaración reitera afirmaciones que ya tuvo tiempo atrás la exministra de Seguridad Sabina Frederic. Ella había afirmado que, a diferencia de Rosario, en la provincia de Buenos Aires, el juego de la droga lo distribuye la Policía. Si lo que dice De la Torre es verdad, la Policía bonaerense debe haberle hecho un planteo a Kicillof y pedido que se resista, dado que sus jefes no estarían dispuestos a que el señor Aníbal Fernández husmee en sus negocios.

¿Aníbal Fernández quiso mejorar el nivel de seguridad de cinco localidades de la provincia de Buenos Aires o quiso producir una crisis entre Kicillof y su Policía? ¿Aníbal Fernández quiso mejorar el nivel de seguridad de cinco localidades de la provincia de Buenos Aires o quiso producir una crisis entre Kicillof y su Policía?

Aníbal Fernández conoce como nadie esta contradicciones e intereses. Kicillof tuvo que fijar su posición por escrito para que los policías se enteren de que él los defiende para que, acaso, puedan mantener ese status quo. Se está jugando con fuego.

Esto produce reacciones también en el kirchnerismo, en donde se preguntan qué ocurre en C5N, el canal de Cristóbal López y Fabián de Sousa, exempleadores de Alberto y Aníbal Fernández. Esa señal televisiva fue a buscar una entrevista con quien le quiso pegar un tiro a Cristina Kirchner, Fernando Sabag Montiel, quien dijo que él no era parte de ningún complot. Una situación que, por lo tanto, demostraría que no se rompió ningún pacto democrático.

En el Instituto Patria se preguntan qué evolución tiene esta jugada. Se enteraron, además, de que De Sousa, y su mano derecha, Julián Leuda -ex subjefe del equipo de asesores de Alberto Fernández- se juntan una vez por semana con Lucas Nejamkis, secretario privado de Jaime Stiuso. Y, de hecho, Stiuso también participa de esas reuniones con la conducción de C5N cuando se encuentra en Buenos Aires En el Instituto Patria se preguntan qué evolución tiene esta jugada. Se enteraron, además, de que De Sousa, y su mano derecha, Julián Leuda -ex subjefe del equipo de asesores de Alberto Fernández- se juntan una vez por semana con Lucas Nejamkis, secretario privado de Jaime Stiuso. Y, de hecho, Stiuso también participa de esas reuniones con la conducción de C5N cuando se encuentra en Buenos Aires

¿Esto tiene que ver con las cosas que le pasaron o le van a pasar a Cristina? Seguramente no se reúnen para hablar bien de la vicepresidenta. Por eso mismo, se encendió un signo de alarma en el entorno de Cristina".

En declaraciones a C5N anoche desde el penal de Ezeiza, Sabag Montiel comenzó explicando que estuvo “buscando los medios de forma despavorida. Yo lo hice por motus propio. Están inventando una historia. Actué solo. Con respecto al atentado, sí. Y tengo las pruebas acá. Brenda Uliarte no tiene nada que ver", sostuvo en una comunicación telefónica.

Al ser consultado sobre los motivos del intento de magnicidio contra CFK, Sabag Montiel respondió: "Básicamente por la situación del país".

Consultado sobre si realmente quiso matar a la Vicepresidenta, afirmó: "Sí, estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas el arma. Después, me plantaron balas en mi casa. Pusieron droga diciendo que yo era un drogadicto. Están defenestrando, inflando una imagen que yo no soy".

Pero cuando le preguntaron si se arrepiente de su acción, fue contundente: "No".

Fernando Sabag Montiel, incomunicado tras hablar con C5N

El fiscal federal Carlos Rivolo, quien tiene a su cargo la investigación del atentado contra Cristina Kirchner, solicitó que se restrinjan las comunicaciones que reciba el principal acusado del ataque perpetrado el 1° de septiembre pasado, Fernando Sabag Montiel, de modo que solo puedan llamarlo su abogado defensor y aquellos a los que el propio imputado autorice.

"Dada la gravedad institucional de los hechos objeto de la presente pesquisa, y con el exclusivo fin de preservar su seguridad, habré de sugerir al Tribunal que se disponga restringir las comunicaciones que reciba el detenido en el establecimiento carcelario, a su defensa y/o allegados autorizados específicamente por él", le planteó el fiscal a la jueza federal María Eugenia Capuchetti.