Primavera Sound: Una noche mágica con una sinfónica Björk

Durante el 2012 en su gira Biophillia, la artista realizó talleres musicales educativos para estudiantes de diversos colegios, siendo Buenos Aires uno de los destinos.

Sin embargo, nadie canta como lo hace Björk y nunca nadie lo hará, lo más cercano a ello para las nuevas generaciones es la jovencita noruega Aurora que, dato color aparte, vendrá al Lollapalooza 2023.

Björk en Primavera Sound: La diosa nórdica retorna al continente

Pero volvamos a ella, la protagonista de la noche. Emulando a una deidad vikinga con cornamenta metálica y su traje multicolor desflecado, esta hada insular dejó perpleja a toda su audiencia, mostrando la altura performática que ha alcanzado.

Aunque Björk se encuentra en gira tras el estreno de su álbum hongo, Fossora, la única canción que sonó de éste fue Freefall, nuevamente todo dominado por las cuerdas, junto a la presencia escénica y camaleónica de la intérprete.

Los temas fueron danzado de un tempo a otro con una cadencia aunque repetitiva, muy efectiva, porque el objetivo no es distraer, sino atraer y conectarse con el público de forma orgánica.

Bjork-01-JuliW-2000.jpg

Incluso cuando en Come To Me tanto la orquesta como Björk jugaron a los aires de adaggio. La única palabra que prevaleció en su inesperado español fue Gracias, con la R bien marcada, fuera de las lánguidas pronunciaciones europeas anglosajonas, y que se tornó una marca registrada de la islandesa.

Ya lo dice en su single más reciente, Atropos: Our differences are irrrrrrelevant.

Pero lejos del afrobeat y los ritmos reggaetoneros, Björk mixeó sus clásicos de los noventa con los de sus más recientes trabajos, aunque en Hunter, Jóga o Aurora, fueron canciones en las que brilló su destreza vocal, entregando sus mejores agudos.

Finalmente, tras 14 canciones en todo el concierto, la orquesta y ella cerraron con una sinfónica versión de su más grande clásico Hyperballad, un hit que hizo poguear a la gente incluso teniendo un conjunto de cuerdas delante, lo que trasmutó la energía cálida de la artista en otro fuerte Muchas grrracias.

Pero Björk no necesita agradecer. Su presencia es más que suficiente, y fue una de las performances más etéreas y maravillosas que dejó el festival Primavera Sound, en su primera edición en Buenos Aires.

Más contenido en Urgente24:

¿Piqueteros quieren hablar de planes sociales? Ok: Armas, droga y estafas

Polémica por Alberto en París y Bali: Va a gastar casi US$1 millón

Repudio a Cerruti: Piedras "de la derecha" por los muertos de Covid

Trenes Argentinos anunció nueva manera de comprar pasajes

Ucrania en Kherson y otra vez hablan de negociar con Rusia