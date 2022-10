Primavera Sound: El frío no frena a Pixies ni Jack White

Isla de Encanta

Pixies jamás necesitó de una excesiva comunicación con los fans, aún cuando es sabido del pánico escénico que envuelve a Black Francis. Ni bis, ni regreso, al final de su número los músicos agradecieron con una enorme sonrisa, reverenciando la ovación del público, sin precisar nada más.

Jack White tiñe de azul Buenos Aires

Ante la sobriedad del grupo de Boston, este oriundo de la salvaje Detroit supo aprovechar el incendiario escenario que su colega de tablas Pixies pudo dejarle. Jack White, cada vez más similar a una figura burtoniana cuyo nombre no mencionaremos (pero se apellida Depp) se desplegó con la energía que lo caracteriza, tiñendo el escenario del mismo color que su cabello, un vibrante azul cobalto.

El ex - White Stripes hizo arte de su oficio durante hora y media, el guitarrista de Detroit demostró sus virtudes en vivo arrollando a un público enardecido: Jack White regresó a Argentina no sólo para descansar de los hits comerciales sino para presentar dos álbums, sacados durante este 2022: luego de que en abril publicara Fear of the Dawn, en julio lanzó Entering Heaven Alive.

jack white primavera sound.jpg Un desquiciado Jack White potenció una ya obnubilada audiencia durante el debut del festival Primavera Sound

Mr. White es la síntesis de todas estas décadas de inventiva, haciendo de la guitarra remojada en sintetizadores su marca registrada, tras desenfundar el repertorio con Taking Me Back, tema que abre Fear of the Dawn, White siguió adelante con la canción que titula a este trabajo, para luego finalizar con un himno de The white stripes, Seven Nation Army.

Algo a destacar de este festival, además del retorno de los músicos alternativos en serio a las gradas porteñas, es la ausencia monopólica del frente del escenario a los consumidores de Campo VIP, un gesto de amabilidad de la organización al enmarcar la marea humana privilegiada en un costado del escenario, en lugar de permitirles acaparar todo el ancho del perímetro.

