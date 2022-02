 Alice Herz-Sommer, 110 años de música y resiliencia

Creo que estoy en mis últimos días, pero realmente no importa porque he tenido una vida tan hermosa. Y la vida es hermosa, el amor es hermoso, la naturaleza y la música son hermosas. Todo lo que experimentamos es un regalo, un regalo que debemos apreciar y transmitir a aquellos que amamos. Creo que estoy en mis últimos días, pero realmente no importa porque he tenido una vida tan hermosa. Y la vida es hermosa, el amor es hermoso, la naturaleza y la música son hermosas. Todo lo que experimentamos es un regalo, un regalo que debemos apreciar y transmitir a aquellos que amamos.