Hartazgo general por las encuestas y PASO

“Cada vez que una elección sale de otra forma a la pronosticada por las encuestas, el instrumento vuelve a ser cuestionado”, sentenciaron desde Zubán Córdoba.

Zuban Córdoba en un intento por explicar las fallas de las encuestas encontró algo interesante: los inconvenientes de las redes sociales como herramientas de la mayoría de las encuestadoras, pesa a su utilidad para realizar sondeos ágiles y económicos.

Entonces, delató que un 50% de la muestra de su último estudio en el último mes expresó haber respondido encuestas anteriormente por lo que el criterio de aleatoriedad, vital en las encuestas, no se estaría cumpliendo. De esta manera, todas las personas que integran el universo que se quiere representar no tienen la misma posibilidad de ser encuestadas.

“Las encuestas digitales no están respetando ese principio de aleatoriedad. Los algoritmos dejaron de trabajar a nuestro favor y empezaron a alimentar las encuestas con audiencias que ya mostraron estar interesadas en responderlas. Audiencias que normalmente están sobre politizadas y (muy) deseosas de compartir sus opiniones”, resaltaron.

Captura de pantalla (242).png Un 52% de los encuestados aseguró que desconfía de las encuestas publicadas en los medios.

En esa misma línea, un 52% de los encuestados aseguró que desconfía de las encuestas publicadas en los medios.

Otro rasgo interesante es la responsabilidad de la política en todo este escenario. “La política opera con la creencia generalizada de que la difusión de estudios en los que determinado candidato sale favorecido aumenta esa tendencia positiva. Décadas de estudios de comunicación política desmienten este mito, pero la persistencia en el error continua y la gente se empieza a cansar”, aseguraron desde Zubán Córdoba,

Sobre todo en épocas electorales, las encuestas adquieren un protagonismo inmenso. Toda la presión cae en ellas y en sus resultados. Diversos medios y sectores afines a la política las difunden de un modo tan excesivo y tendencioso en clave electoral que termina por quitarle su precisión.

Un 76% de las personas que respondieron este estudio, afirmó que las encuestas no le sirven para determinar su voto. En ese sentido, manifestaron desde Zubán: “La mala praxis de publicar pronósticos inexactos continuará. Siempre promovidos por la política”. Además un 77,2% afirmó que las encuestas son "operaciones políticas".

Si hay algo que se puede reflexionar sobre todo este asunto, es que las encuestas, a pesar de sus limitaciones, relatividad y deficiencias, por ahora, es la mejor vía satisfactoria para comprender el comportamiento de la opinión pública Un ejercicio crítico, reflexivo como el de Zubán Córdoba podría contribuir a mejorar el trabajo, método e instrumentos de las encuestadoras para interpretar la compleja y contradictoria volatilidad de la percepción pública.

PASO en duda

La posibilidad de la suspensión de las PASO instalada por el oficialismo no solo generó peleas internas en las fuerzas políticas sino una profunda discusión en la agenda mediática, política y pública. Zubán Córdoba también intentó recoger las inquietudes de la opinión pública respecto a este tema. La encuestadora arrojó ciertas reservas de las personas encuestadas respecto a las PASO, en esencia sobre su modalidad y financiamiento.

Captura de pantalla (244).png Un 67% creyó que las PASO deberían dejar de ser financiadas por el Estado.

Un 67% creyó que las PASO deberían dejar de ser financiadas por el Estado. Ese porcentaje entiende que los partidos deberían financiar sus propias internas. También un 57% que las PASO deberían dejar de ser obligatorias y que voten solo los que quieren participar de ellas.

A pesar de esos resultados, un 51% cree en la vigencia de ellas porque son importantes para el sistema democrático. Por lo que no lo consideran como un gasto inútil y no quieren que se elimine. Como se ve también la opinión pública no es totalmente coherente en sus respuestas. Un 47,8 % no coincide que “las paso son un costo innecesario y deberían eliminarse “ y un 43,7 % sí. También, el estudio informó que un 60% cree que el oficialismo quiere suspenderlas por conveniencia política.

