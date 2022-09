Encuestas coinciden: El 80% rechaza la marca FDT

"Lo que hace Cristina al interior de la marca es fidelizar al votante y levanta un poquito la vara del 19% al 23% y quienes podrían llegar a votarla es un 33%. El problema que tiene es un 59% de gente que nunca la votaría, lo mismo que Alberto Fernández. Es muy alto. Digamos que tiene un problema muy serio en cualquier escenario de balotaje. Al único que le pasa más o menos lo mismo es a Mauricio Macri, que tiene 50% de negativa, 10 puntos más abajo", comparó al aire de radio Rivadavia.

Si bien Juntos por el Cambio infla el pecho tras el aplastante resultado en Marcos Juárez, Córdoba, no es tan sencilla la situación a nivel nacional:

A medida que el Frente de Todos se achica, Juntos por el Cambio se agranda en dos direcciones: Rodríguez Larreta capa más un votante centro-democrático y Patricia Bullrich capta una sociología de centro-derecha. Esa expansión lo van a tener que resolver porque es una sociología que no conviven bien

image.png

Encuestadores coinciden: El FDT no va más y a JXC le cuesta sumar

En tanto, el consultor Jorge Giacobbe coincidió con los datos de Escenarios:

"Yo tengo números parecidos. Cuando nosotros preguntamos a la gente si quiere que el FDT gane las elecciones o no, que es una pregunta que nos suele marcar bien cuál es el mundo de lo oficialista en cada gobierno y cuál es el cúmulo de lo que podés descremar como opositor, hace un mes y medio nos daba 25% y hoy está cercano al 20%"

Al aire de LN+, el encuestador dijo que "también tenemos números parecidos de cuál es el genérico de Juntos por el Cambio. Nosotros creemos que va a sacar los 40 puntos con los que gana y pierde elecciones. La gente va a entrar en la discusión de las internas por las PASO pero al momento de votar, va a votar a esa oposición más allá de si el candidato tiene pelo o no o si es hombre o mujer. Esos 40 puntos van a estar ahí".

Sin embargo, que el FDT no llegue al 20% y que haya casi un 25% de indecisos, no necesariamente signifique que se los repartirá la oposición: "De esos 20 puntos de indecisos que tenés en esa encuesta (de Escenarios), que me parece que está muy bien, lo que hay que trata de entender es en qué medida tenés indecisos reales y en qué medida tenés indecisos que votaron al kirchnerismo en la última elección de 2021. Lo que vemos es que 10 puntos de los que votaron al Frente de Todos el año pasado está tecleando, incómodo, avergonzado, temblando. El punto es inferir qué comportamiento van a tener en 2023 a partir de la oferta electoral".

Giacobbe desarrolló:

"Lo que hay que entender es que entre el 35% de base de CFK y el 5% del resto de la Izquierda, tenés un 40% de los argentinos que es afecto a la idea de un Estado grande, reemplazando al rol del padre" y "es interesante ver cómo Cristina tiene una relación absolutamente emocional con su electorado, como Pavlov con sus perros. A ese 35% ella le dice que hay que votar a Scioli y a Alberto y van y votan.

Macri no tiene con su electorado esa relación en términos de estímulo-respuesta

Hoy CFK perdería las elecciones, pero una cosa es perder con 35 puntos que perder con 20. Si perdés con 20, vas hacia la disolución de tu espacio político y hay 5.000 personas que empiezan a temblar porque van presos todos. Ahora, si perdés con 35, al próximo gobierno lo tenés agarrado del cuello".

