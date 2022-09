Duelo Viral: Periodista de Clarín choca con Gabriela Cerruti

Cerruti publicó un hilo de tuits, donde mencionó a Néstor y Cristina Kirchner, pero no al presidente Alberto Fernández. Entonces, mi comentario fue: ‘La vocera del presidente Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, cita la Argentina que ‘soñó’ Néstor Kirchner, que 'construyó' Cristina Kirchner, pero parece que se olvida quién es el actual Presidente de la Nación. Si ni siquiera te menciona tu vocera…’, dije como comentario a su tuit. Y ella me respondió: ‘Y el gobierno qué vendría a ser?’ Cerruti publicó un hilo de tuits, donde mencionó a Néstor y Cristina Kirchner, pero no al presidente Alberto Fernández. Entonces, mi comentario fue: ‘La vocera del presidente Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, cita la Argentina que ‘soñó’ Néstor Kirchner, que 'construyó' Cristina Kirchner, pero parece que se olvida quién es el actual Presidente de la Nación. Si ni siquiera te menciona tu vocera…’, dije como comentario a su tuit. Y ella me respondió: ‘Y el gobierno qué vendría a ser?’