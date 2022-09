Para la Federal, toda la información estaba, pero no se podía acceder Para la Federal, toda la información estaba, pero no se podía acceder

El viernes, en la indagatoria, el agresor se negó a entregar la clave de acceso al aparato. Antes que eso, después de varios intentos fallidos, el celular se guardó en un sobre y el sobre se puso en la caja fuerte del juzgado.

El traslado lo hicieron funcionarios del propio juzgado. Llegados a Ezeiza, la PSA puso en un acta que el sobre venía abierto y el teléfono encendido en modo avión. En el juzgado dijeron que efectivamente así se había guardado. Pero lo serio fue que introducido en el UFED, salió la leyenda “teléfono reseteado de fábrica”, o sea que toda la información estaba borrada.

La jueza ordenó que este domingo, a las 9 de la mañana, declaren los peritos que intervinieron y expliquen qué pasó. Una hipótesis es que los intentos hechos por la Federal, sin la contraseña, derivaran en que el teléfono se reseteó. También habrá que analizar qué sucedió con el sobre y con el hecho de que el celular estuviera encendido. Hay alguna posibilidad de que se pueda recuperar la información, porque podría estar en la nube o por algún otro camino técnico, pero nadie es muy optimista”.

image.png Tras Página12, los K van a ir contra la jueza y el fiscal.

Según Clarín, el arma no tenía huellas

A su vez, el pasado sábado 3 de septiembre, Clarín tituló una nota firmada por el polémico periodista Daniel Santoro: El ataque a Cristina Kirchner: La Bersa fue robada “hace 10 días” a la familia de un amigo fallecido de Sabag Montiel

Según el cuestionado comunicador durante el gobierno de Mauricio Macri, "La pistola Bersa calibre 0.32 que se usó para el fallido atentado contra la vicepresidente Cristina Kirchner fue robada “hace diez días” a la familia de un amigo fallecido del brasileño Fernando Sabag Montiel que trabajaba como personal de seguridad de Juncadella, revelaron a Clarín fuentes gubernamentales.

La Bersa tenía residuos de pólvora, lo que indicaba que había sido disparada recientemente, "pero no tenía huellas" de Sabag, quizás porque fue pisada por un militante K en el momento del ataque: el concejal de Presidente Perón, Federico García

La jueza federal Gabriela Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, junto con un equipo interdisciplinario de la Policía Federal, estaban trabajando anoche en la “trazabilidad” del arma semiautomática que Sabag no cargó el jueves a la noche (no se sabe si por impericia o en forma intencional) para determinar si se trató de “un lobo solitario” o de una atentado organizado por varias personas.

Luego de 48 horas de intenso trabajo sin interrupciones en el juzgado de Capuchetti se determinó que el último propietario del arma fue un empleado de seguridad de apellido Herrera que vivía en la calle Condarco al 2300, Villa del Parque, murió el año pasado y en el 2020 tuvo que cobró el IFE por encontrarse en una difícil situación económica. Una hermana del vigilador declaró que hace “diez días desapareció” una valija con elementos personales, donde estaba guardada la Bersa".

Los K piden la cabeza del fiscal Rívolo y la jueza Capuchetti

El abogado de CFK, Gregorio Dalbón, tuiteó:

Es gravísima la responsabilidad de la Jueza, el Fiscal y los que manipularon el celular del imputado.

"De confirmarse la información de algunos periodistas, iniciaremos otra causa contra todos los responsables de tremendo 'error' judicial, y/o posible encubrimiento agravado", cerró.

A su vez, el diputado nacional Rodolfo Tailhade polemizó:

¿Alguna duda que la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo están trabajando para encubrir el intento de magnicidio contra Cristina? La mafia de Comodoro Py no puede investigar el atentado. Esta en juego la democracia

“Rívolo no puede seguir un minuto más a cargo de la investigación del atentado a Cristina. No queremos fiscales corruptos y macristas en la causa. Que se vaya”, arremetió..

En medio del relanzamiento de la grieta bajo el lema “Nosotros somos el Amor, ellos son el Odio”, se profundiza la radicalización del Frente de Todos. Lo insólito del caso es que el kirchnerismo comenzó a plantear que Sabag es parte de una campaña para proscribir a CFK y de la que el Partido Judicial forma parte, estando en la mira también el fiscal Diego Luciani y los jueces del TOF Nº2.

En tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, no brinda las explicaciones pertinentes y no se sabe porqué no se toman medidas sobre la custodia de la presidente del Senado.

