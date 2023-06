Nicole Neumann vs. Indiana Cubero: Arde conflicto familiar

Ella (por Neumann) fue a buscarla e Indiana le agarró una crisis de nervios. Parece que quería componer (la relación) y a la nena le agarró un ataque de nervios. Faltó tres días porque tenía pánico Ella (por Neumann) fue a buscarla e Indiana le agarró una crisis de nervios. Parece que quería componer (la relación) y a la nena le agarró un ataque de nervios. Faltó tres días porque tenía pánico

En conversación con Pronto, Cubero sospechaba que existía una mala relación entre Neumann con Indiana:

Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo.Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste

Además, detalló que la adolescente tiene contención profesional desde hace tiempo:

Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya. La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones, pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia

Nicole Neumann "No quiere exponer" a Indiana

Con los trascendidos donde Indiana Cubero la habría demandado por "violencia familiar", Yanina Latorre dijo que habló con la modelo y le contó cómo se manejará la Justicia frente a las denuncias de Indiana:

Tiene decidido cumplir con las normas. Ella no habla públicamente, ni habla de la menor, porque no es su perfil y no quiere exponer a su hija, y creo que está bien

https://twitter.com/AmericaTV/status/1673839464869666817 Indiana Cubero le declara una guerra judicial a Nicole Neumann



Yanina Latorre da los detalles del conflicto familiar.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/Yc1LrcxPi7 — América TV (@AmericaTV) June 27, 2023

Al mismo tiempo, Latorre contó algunos detalles sobre el enfrentamiento entre Nicole y su hija, ya que sobre la supuesta denuncia de la adolescente, informó que que no hay ninguna acusación plasmada hasta el momento:

Ella no tenía ningún aviso ni sabía que había sido denunciada. Yo le dije: 'esperemos, porque puede pasar a veces que te denuncian y a vos no te notifican' [...] Lo cierto y lo real, averiguando y hablando con los abogados, no hay ninguna denuncia, ni se hizo ninguna denuncia. Lo que intentó (Fabián) Cubero con su abogada fue presentarse ante la Justicia con estos audios, con los que intentaron presentarlos y denunciar, y la jueza no les tomó la denuncia

